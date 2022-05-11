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2 часа назад

Тизер «Аватара 2» за сутки посмотрели 148,6 млн раз. Это больше, чем у трилогии Star Wars

Чемпионат.com

9 мая Disney выпустила первый тизер-трейлер долгожданного «Аватара: Путь воды». Судя по всему, фильм поднял нешуточный ажиотаж в сети, ведь за первые 24 часа ролик посмотрели около 148,6 млн раз. Это больше, чем у первых тизеров новой трилогии «Звёздных войн», включая девятый эпизод под названием «Скайуокер. Восход». У него было около 112 млн просмотров.

Тизер «Аватара 2» за сутки посмотрели 148,6 млн раз
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При этом второму «Аватару» не удалось одолеть «Форсаж 9», который за первые сутки набрал невероятные 202,7 млн просмотров. Будет очень интересно взглянуть на результаты первого тизера 10-й части семейной франшизы.

События «Аватара: Путь воды» разворачиваются через 10 лет после финала первого фильма. Главными героями выступит семья Салли — их преследуют проблемы, а они стараются защищаться и оберегать друг друга. Премьера продолжения во всём мире состоится в декабре. О релизе в российских кинотеатрах пока не сообщается.

Фильмы,Аватар,Walt Disney,
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