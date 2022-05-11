Тизер «Аватара 2» за сутки посмотрели 148,6 млн раз

9 мая Disney выпустила первый тизер-трейлер долгожданного «Аватара: Путь воды». Судя по всему, фильм поднял нешуточный ажиотаж в сети, ведь за первые 24 часа ролик посмотрели около 148,6 млн раз. Это больше, чем у первых тизеров новой трилогии «Звёздных войн», включая девятый эпизод под названием «Скайуокер. Восход». У него было около 112 млн просмотров.

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При этом второму «Аватару» не удалось одолеть «Форсаж 9», который за первые сутки набрал невероятные 202,7 млн просмотров. Будет очень интересно взглянуть на результаты первого тизера 10-й части семейной франшизы.