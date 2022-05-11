Сборы российских фильмов за рубежом упали вдвое

Сборы российских фильмов за рубежом в первом квартале 2022 года упали на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РБК со ссылкой на отчет "Бюллетеня кинопрокатчика".

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На конец марта текущего года сборы российского контента в иностранных кинотеатрах составили почти $3,6 млн, а самым успешным релизом уверенно стал фильм ужасов "Ряд 19" с кассой, достигшей $1,5 млн. При этом в первом квартале 2021 года только фильм "Уроки фарси" заработал за границей почти $4,4 млн. Всего кроме России "Ряд 19" показывали в 17 странах мира, и фильм заработал $1,46 млн, около половины из них - во Франции ($0,7 млн).

На втором месте оказались "Уроки фарси" с $470 тыс., на третьем — мультфильм "Бука. мое любимое чудище" с $366 тыс. Топ-5 замыкает драма "Разжимая кулаки" с $169 тыс., почти все из которых заработаны во Франции. Всего во французских кинотеатрах российские фильмы в 2022 году заработали $654,4 тыс., на втором месте по успеху проката российского кино Мексика с $543,6 тыс., на третьем — Перу с $272,6 тыс.