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2 часа назад

Сиквел мелодрамы «Грязные танцы» выйдет в 2024-м году

Inc-News

Об этом сообщила киностудия Lionsgate, которая займется производством новой картины. Режиссером давно ожидаемого сиквела утвержден Джонатан Левин, известный по работе над фильмами «Та еще парочка» (2019) и «Тепло наших тел» (2013).

Сиквел мелодрамы «Грязные танцы» выйдет в 2024-м году
Фото: Inc-NewsInc-News

В интервью Deadline Левин раскрыл некоторые из подробностей предстоящего проекта. В продолжении любимой многими мелодрамы «Грязные танцы» (1987) Дженнифер Грэй воспроизведёт роль Фрэнсис «Бэби» Хаусман.

По сюжету, в 90-е она возвращается на «Курорт Келлерман». Как и в оригинале, действие мелодрамы будет строиться вокруг юной девушки в летнем лагере. Но жизнь Бэби будет пересекаться с этой, основной, историей для создания на экране многослойного повествования.

Сценарий сиквела Левин напишет вместе с Элизабет Чомко. Отбор актеров держится в секрете, но известно, что в фильме примут участие как новички, так и известные артисты. Производство картины запланировано на конец этого года, а премьера – на 2024-й год. Дженнифер Грэй может стать не единственной исполнительницей, которая появится в новой картине «из прошлого».

«Мы находимся в процессе обсуждения и изучения»,

– сообщил режиссер о возможных «знакомых» лицах в сиквеле.

«Самое важное для нас – это согласие поработать со стороны Дженнифер. Она – бесценная партнерша. Мы собираемся попробовать вовлечь в проект как можно больше людей из оригинального фильма. Мы относимся с уважением к каждому из них», – подчеркнул Левин.

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