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4 часа назад

От фараона до Меркьюри: лучшие фильмы с Рами Малеком

Мира Маркина

Звезда сериала «Мистер Робот» Рами Малек отмечает день рождения — 12 мая артисту исполняется 41 год. В честь праздника «Рамблер» собрал фильмы с участием актера, которые точно стоят потраченного на них времени.

От фараона до Меркьюри: лучшие фильмы с Рами Малеком
Фото: Кадр из фильма "Богемская рапсодия" Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

«Ночь в музее» (2006)

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Фэнтези-комедия с Беном Стиллером о молодом человеке, который в поисках работы попадает в музей, где приступает к обязанностям ночного сторожа. Правда, оказывается, что это далеко не такая простая работа, как могло показаться на первый взгляд. Ведь главное — не только не дать никому войти в музей, но никому и ничему не позволить из него выйти…

Кадр из фильма "Ночь в музее"

«Мотылек» (2017)

Взломщик сейфов по прозвищу Мотылек получает пожизненный срок и отправляется на каторгу за убийство, которого он не совершал. Когда вокруг враги, а надежда угасает с каждым днем заключения, лишь сила духа может помочь герою обрести свободу. В главных ролях: Чарли Ханнэм, Рами Малек и другие.

Кадр из фильма "Мотылек"

«Богемская рапсодия» (2018)

Сенсационный байопик, который получил четыре «Оскара», рассказывающий историю легендарной группы Queen и их основателя Фредди Меркьюри. Проект прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid. Главную роль в фильме исполнил Рами Малек.

Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

«Дьявол в деталях» (2020)

Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето в атмосферном триллере о детективе Джо Диконе по прозвищу Дики, который приезжает с мелким поручением в Лос-Анджелес и знакомится с молодым коллегой, который ведет дело об убийствах, подозрительно напоминающие те, которые он сам не смог раскрыть пять лет назад. Он решает задержаться в командировке, чтобы на этот раз довести дело до конца и вычислить преступника любой ценой.

Кадр из фильма "Дьявол в деталях"

«Не время умирать» (2021)

Джеймс Бонд наслаждался спокойной жизнью на Ямайке, пока на острове не появился его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Однако задание с целью спасения похищенного ученого оказывается опаснее, чем он думал. Но разве есть миссия, которая Бонду не по плечу? Главные роли в картине сыграли Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду и Ана де Армас.

Кадр из фильма "Не время умирать"
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