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1 час назад

Папарацци одолевают Леди Ди в первом трейлере документалки "Принцесса"

Газета.Ru

Студия Altitude Films опубликовала первый трейлер документального фильма "Принцесса" о Диане Спенсер - бывшей принцессе Диане, покойной экс-супруге британского принца Чарльза, также известной как Леди Ди и "народная принцесса". В трейлере фильма Эда Перкинса можно увидеть, как Диану одолевают папарацци, в кадре ее сравнивают с загнанным зайцем.

Папарацци одолевают Леди Ди в первом трейлере "Принцессы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известно, что Диана погибла в автокатастрофе, уходя от преследования журналистов. При создании фильма были использованы архивные видеозаписи.

Премьера документального фильма состоится 11 июня на кинофестивале "Сандэнс" в Лондоне.

Ранее стриминговый сервис Netflix объявил о запуске кастинга на роли принцев Уильяма и Гарри — сыновей Дианы и Чарльза — в шестом сезоне сериала о британской королевской семье "Корона". Директор по кастингу сериала Роберт Стерн заявил, что артисты должны обладать "сильным внешним сходством" со своими героями.

Фильмы,Принцесса,Netflix,
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