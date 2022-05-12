Папарацци одолевают Леди Ди в первом трейлере "Принцессы"

Студия Altitude Films опубликовала первый трейлер документального фильма "Принцесса" о Диане Спенсер - бывшей принцессе Диане, покойной экс-супруге британского принца Чарльза, также известной как Леди Ди и "народная принцесса". В трейлере фильма Эда Перкинса можно увидеть, как Диану одолевают папарацци, в кадре ее сравнивают с загнанным зайцем.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Известно, что Диана погибла в автокатастрофе, уходя от преследования журналистов. При создании фильма были использованы архивные видеозаписи.

Премьера документального фильма состоится 11 июня на кинофестивале "Сандэнс" в Лондоне.