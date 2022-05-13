В российских кинотеатрах покажут отреставрированные советские мультфильмы

Культовые анимационные картины "Союзмультфильма" можно будет увидеть в российских кинотеатрах с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип", которая организует показы.
"Все ленты будут представлены в восстановленных версиях: специалисты "Союзмультфильма" проделали большую работу по устранению дефектов и погрешностей изображения, для того, чтобы картины были максимально приближены к оригинальному качеству", - рассказали организаторы проекта.
Зрители увидят такие мультфильмы, как "Приключения Буратино" (с 01.06.22), "Чиполлино" (с 09.06.22) и "Тайна третьей Планеты" (с 16.06.22).
"Современные дети получат возможность познакомиться с богатством "золотой коллекции, многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени, а их родители - увидеть любимые фильмы по-новому", - рассказала генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.