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47 минут назад

В российских кинотеатрах покажут отреставрированные советские мультфильмы

Газета.Ruиещё 3

Культовые анимационные картины "Союзмультфильма" можно будет увидеть в российских кинотеатрах с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип", которая организует показы.

В российских кинотеатрах покажут отреставрированные советские мультфильмы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Все ленты будут представлены в восстановленных версиях: специалисты "Союзмультфильма" проделали большую работу по устранению дефектов и погрешностей изображения, для того, чтобы картины были максимально приближены к оригинальному качеству", - рассказали организаторы проекта.

Зрители увидят такие мультфильмы, как "Приключения Буратино" (с 01.06.22), "Чиполлино" (с 09.06.22) и "Тайна третьей Планеты" (с 16.06.22).

"Современные дети получат возможность познакомиться с богатством "золотой коллекции, многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени, а их родители - увидеть любимые фильмы по-новому", - рассказала генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.

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