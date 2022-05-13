В прокат вышла семейная комедия «Маруся фореva!»

Убеждённый холостяк по прозвищу Индеец узнаёт о том, что у него есть пятилетняя дочь Маруся. Для молодого человека, который привык к свободе и отсутствию какой-либо ответственности, эта новость — гром среди ясного неба. Индеец не готов расстаться с успешной карьерой и взять на себя заботу о маленьком ребёнке. Однако обстоятельства складываются таким образом, что единственным близким человеком после смерти матери для Маруси оказывается именно он. Индеец должен позаботиться о дочери, в противном случае девочку могут отправить в детский дом.