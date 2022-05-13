В прокат вышла семейная комедия «Маруся фореva!»

На российские большие экраны вышла отечественная семейная комедия «Маруся фореva!», режиссёром которой выступил 66-летний актёр Александр Галибин («Сестрёнка», «Сказка, рассказанная ночью», «Нас венчали не в церкви», «Романовы: Венценосная семья», «Ослиная шкура», «Батальоны просят огня», «Мастер и Маргарита», «Второе зрение», «Выжить после», «Дурная кровь»).
Убеждённый холостяк по прозвищу Индеец узнаёт о том, что у него есть пятилетняя дочь Маруся. Для молодого человека, который привык к свободе и отсутствию какой-либо ответственности, эта новость — гром среди ясного неба. Индеец не готов расстаться с успешной карьерой и взять на себя заботу о маленьком ребёнке. Однако обстоятельства складываются таким образом, что единственным близким человеком после смерти матери для Маруси оказывается именно он. Индеец должен позаботиться о дочери, в противном случае девочку могут отправить в детский дом.
Съёмки фильма проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — в посёлках Усть-Ижора, Шувалово, а также на базе отдыха «Аврора». Сценаристами картины стали Андрей Щербинин и Айдар Акманов. Продюсированием занимались Дмитрий Фикс, Михаил Курбатов и Сергей Фикс. Главные роли в семейной комедии исполнили София Петрова, Кузьма Сапрыкин, Софья Присс, Кирилл Каганович, Филипп Бледный, Раиса Рязанова, Ирина Савицкова и Алина Булынко.