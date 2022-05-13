Сезон летних кинотеатров откроется в Москве 14 мая

В московских парках «Музеон» и «Фили» 14 мая начнут работать летние кинотеатры. Ежедневно киноплощадки будут показывать два фильма, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Фото: Мир24 Мир24

«Зрители смогут посмотреть отечественные и зарубежные фильмы, картины из золотого фонда кинематографа, авторское кино, советскую и российскую классику, детские мультфильмы»,

– отмечается в сообщении.

В этом сезоне зрителям подготовили разнообразный репертуар фильмов – от современных кинокартин до классики XX века. При этом зарубежные киноленты можно будет увидеть на языке оригинала с субтитрами.