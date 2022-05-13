Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
41 минуту назад

Сезон летних кинотеатров откроется в Москве 14 мая

Мир24

В московских парках «Музеон» и «Фили» 14 мая начнут работать летние кинотеатры. Ежедневно киноплощадки будут показывать два фильма, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Сезон летних кинотеатров откроется в Москве 14 мая
Фото: Мир24Мир24

«Зрители смогут посмотреть отечественные и зарубежные фильмы, картины из золотого фонда кинематографа, авторское кино, советскую и российскую классику, детские мультфильмы»,

– отмечается в сообщении.

В этом сезоне зрителям подготовили разнообразный репертуар фильмов – от современных кинокартин до классики XX века. При этом зарубежные киноленты можно будет увидеть на языке оригинала с субтитрами.

Открывать сезон будет картина 1952 года «Поющие под дождем». Фильм режиссеров Стэнли Донена и Джина Келли рассказывает об истории звезды немого кино Дона Локвуда, который поднялся на вершину успеха, но вынужден меняться, чтобы не потерять профессию в эру звукового кино.

Фильмы,Стэнли Донен,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители