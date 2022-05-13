Сезон летних кинотеатров откроется в Москве 14 мая

В московских парках «Музеон» и «Фили» 14 мая начнут работать летние кинотеатры. Ежедневно киноплощадки будут показывать два фильма, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.
«Зрители смогут посмотреть отечественные и зарубежные фильмы, картины из золотого фонда кинематографа, авторское кино, советскую и российскую классику, детские мультфильмы»,
– отмечается в сообщении.
В этом сезоне зрителям подготовили разнообразный репертуар фильмов – от современных кинокартин до классики XX века. При этом зарубежные киноленты можно будет увидеть на языке оригинала с субтитрами.
Открывать сезон будет картина 1952 года «Поющие под дождем». Фильм режиссеров Стэнли Донена и Джина Келли рассказывает об истории звезды немого кино Дона Локвуда, который поднялся на вершину успеха, но вынужден меняться, чтобы не потерять профессию в эру звукового кино.