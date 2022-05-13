В кинотеатрах вышел военный фильм «Африка» с Гусевой и Петренко

На большие экраны вышла отечественная семейная драма «Африка» , события которой разворачиваются в период блокады Ленинграда. Сценаристом и постановщиком ленты выступила 39-летняя актриса Дарья Биневская ( «Сладкая жизнь» , «Зона», «Презумпция невиновности» , «Между нами, девочками. Продолжение»), ранее снявшая короткометражный фильм «Меня зовут Петя». Режиссурой также занималась Надя Славецкая, автор сериала «Я не шучу».

1943 год. На окраине блокадного Ленинграда, в опустевшей деревне Валерьяновка остаются мать и трое детей — Санька, Егорка и Маша. Женщина очень слаба, поэтому сыновья отправляются через заминированное поле в лес для того, чтобы раздобыть хоть какую-то пищу для семьи. Братьев ждёт невероятная находка — после недавних обстрелов на месте боя оказывается раненая овчарка. Мальчики встают перед недетским выбором — спасти семью или животное.