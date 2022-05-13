В кинотеатрах вышел военный фильм «Африка» с Гусевой и Петренко

На большие экраны вышла отечественная семейная драма «Африка», события которой разворачиваются в период блокады Ленинграда. Сценаристом и постановщиком ленты выступила 39-летняя актриса Дарья Биневская («Сладкая жизнь», «Зона», «Презумпция невиновности», «Между нами, девочками. Продолжение»), ранее снявшая короткометражный фильм «Меня зовут Петя». Режиссурой также занималась Надя Славецкая, автор сериала «Я не шучу».
1943 год. На окраине блокадного Ленинграда, в опустевшей деревне Валерьяновка остаются мать и трое детей — Санька, Егорка и Маша. Женщина очень слаба, поэтому сыновья отправляются через заминированное поле в лес для того, чтобы раздобыть хоть какую-то пищу для семьи. Братьев ждёт невероятная находка — после недавних обстрелов на месте боя оказывается раненая овчарка. Мальчики встают перед недетским выбором — спасти семью или животное.
Картина «Африка» была удостоена 20 премий на российских и международных кинофестивалях. Продюсированием ленты занимались Дмитрий Белосохов, Эльбор Чернов и Андрей Матвеев. Роли в фильме, хронометраж которого составил 54 минуты, исполнили Алексей Родионов, Олег Чугунов, Екатерина Гусева, Игорь Петренко, Марк Вдовин, Алиса Клагиш, Денис Казандайкин и Андрей Гаркунов.