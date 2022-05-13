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13 минут назад

В кинотеатрах вышел военный фильм «Африка» с Гусевой и Петренко

Моя Москва.онлайн

На большие экраны вышла отечественная семейная драма «Африка», события которой разворачиваются в период блокады Ленинграда. Сценаристом и постановщиком ленты выступила 39-летняя актриса Дарья Биневская («Сладкая жизнь», «Зона», «Презумпция невиновности», «Между нами, девочками. Продолжение»), ранее снявшая короткометражный фильм «Меня зовут Петя». Режиссурой также занималась Надя Славецкая, автор сериала «Я не шучу».

В кинотеатрах вышел военный фильм «Африка» с Гусевой и Петренко
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

1943 год. На окраине блокадного Ленинграда, в опустевшей деревне Валерьяновка остаются мать и трое детей — Санька, Егорка и Маша. Женщина очень слаба, поэтому сыновья отправляются через заминированное поле в лес для того, чтобы раздобыть хоть какую-то пищу для семьи. Братьев ждёт невероятная находка — после недавних обстрелов на месте боя оказывается раненая овчарка. Мальчики встают перед недетским выбором — спасти семью или животное.

Картина «Африка» была удостоена 20 премий на российских и международных кинофестивалях. Продюсированием ленты занимались Дмитрий Белосохов, Эльбор Чернов и Андрей Матвеев. Роли в фильме, хронометраж которого составил 54 минуты, исполнили Алексей Родионов, Олег Чугунов, Екатерина Гусева, Игорь Петренко, Марк Вдовин, Алиса Клагиш, Денис Казандайкин и Андрей Гаркунов.

Фильмы,Презумпция невиновности,Африка,Сладкая жизнь,Денис Казандайкин,Олег Чугунов,Алексей Родионов,Марк Вдовин,Андрей Матвеев,Екатерина Гусева,Игорь Петренко,
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