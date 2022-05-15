Как в Нижнем Новгороде прошел «Балабанов-fest»

«Балабанов-фест» прошел вчера, 14 мая, в Нижнем Новгороде. Фестиваль собрал в "Арсенале" сотни поклонников фильмов знаменитого режиссера, некоторые из которых приехали из других городов. Путешествие в необычный мир Балабанова началось еще во дворе Арсенала. Там расположилась фотовыставка, на которой можно было увидеть Нижний Новгород начала нулевых. Автор работ – фотограф Юрий Казаков, один из участников съёмочной группы знаменитого фильма «Жмурки», который был снят осенью 2004 года. При взгляде на фото остается только удивляться, как изменился город за это время.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Первых посетителей фестиваля встречала музыка одного из любимых Алексеем Балабановым композиторов – Сергея Прокофьева. Режиссер использовал его музыку в киноновелле «Трофимъ» (1995, альманах «Прибытие поезда») и своей картине «Про уродов и людей» (1998). А в 1997 году предложил фрагмент из сюиты к фильму «Поручик Киже» использовать как логотип-заставку кинокомпании «СТВ», которая и стала организатором фестиваля в Нижнем.

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Весь день в стенах Арсенала критики и киноведы делились с посетителями историями и размышлениями о Балабанове. Нижегородский журналист, драматург и киновед Георгий Молокин погрузил слушателей в свои воспоминаниями о работе и дружбе с Алексеем Балабановым. А посетители лекций критиков узнали о влиянии творчества Балабанова на современный кинематограф и о том, почему и сегодня, через 25 лет после премьеры, выйдя в повторный прокат в кинотеатрах, его фильм «Брат» не потерял остроты и актуальности. И это не путешествие в прошлое, а, скорее, гениальное предвидение режиссёром будущего.«Фильмы Балабанова – это на века. Я посмотрел их в детстве и с тех пор неоднократно пересматриваю и каждый раз открываю для себя что-то новое. Это целая философская система, про которую можно писать книги», – поделился гость из Ярославля Андрей.

Познакомились в этот день поклонники режиссера и со сценарием неснятого фильма Алексея Балабанова «Мой брат умер», который он завершил за три дня до смерти. Критики уверены, что фильм мог бы стать вершиной творчества режиссера, но в итоге осталось только 11 страниц текста.

Действие происходит в провинциальном городе, где река, разделяющая два мира, является одним из действующих лиц. Главный герой живет со своим братом внутри одного тела и постоянно совершает выбор: пойти по светлой стороне улицы или по тёмной. Режиссер читки Павел Ушаков уверен, что по этим нескольким страницам можно снять короткий метр или поставить спектакль.

Главным событием вечера стал приезд знаменитого актера Виктора Сухорукова. Очень трогательно было наблюдать за тем, как его поклонники выстроились в очередь, чтобы взять у него автограф. Молодые люди и дамы преклонного возраста с восторгом смотрели на своего кумира и теряли дар речи от смущения. А он терпеливо фотографировался и расписывался и на клочках бумаги, и на программках спектаклей с его участием, которые зрители в этот день принесли в "Арсенал".

В этот вечер Сухоруков представил зрителям моноспектакль «Счастливые дни», в котором рассказал о детстве и своих родителях, о поступлении в ГИТИС и службе в армии, а также истории о людях, которые его «сочиняли, двигали и поднимали», в том числе и об Алексее Балабанове. Название «Счастливые дни» совпадает с дебютным полнометражным фильмом Алексея Балабанова, в котором герой, сыгранный Виктором Сухоруковым, путешествует по опустевшему Петербургу, пытаясь найти себя в этом мире. И спектакль мастера также рассказывает о его путешествии. Путешествии по жизни.

«Счастливые дни – это дорога с днями-полустанками. Я рассказываю о Леше, о Сергее Астахове, с которым он начинал свою кинокарьеру, про Сережу Бодрова. У меня другое было название спектакля, но, играя свою жизнь, я почувствовал, что, оказывается, рассказываю о тех счастливых моментах своей жизни, которые зафиксировались в моей биографии», – рассказал Сухоруков.

Этот спектакль – рассказ о жизни – подкупил зрителей своей правдивостью. Актер вспоминал удивительные факты, связавшие его судьбу со Станиславом Любшиным, приславшем ему свою фотографию, с Татьяной Дорониной, к которой он, юный поклонник, с коробкой мармелада пытался прийти в гости. С Петром Фоменко, Римасом Туминасом и другими звездами театрального небосклона. И каждая из этих историй была сыграна так безупречно и талантливо, что зрители долго аплодировали актеру стоя и кричали «Браво!».