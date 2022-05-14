Фильм «Дышите свободно» вышел в российский прокат

В российский прокат вышла мелодрама «Дышите свободно», сценаристом и режиссёром которой выступил Сергей Бодров-старший («Восток-Запад», «Баламут», «Сёстры», «Кавказский пленник», «Калашников», «Девятая», «Седьмой сын», «Рыцарь кубков», «Баксы», «Медвежий угол»), дважды номинированный на премию «Оскар».
Илья сильно заикается, и это мешает всему — личной жизни, общению с ребёнком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой, которую пациенты считают настоящим мастером своего дела. На терапии герой встречает новую любовь - молодую девушку Веру. Однако оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.
Известно, что фильм создавался кинокомпанией СТВ при поддержке Министерства культуры РФ. Съёмки ленты проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Продюсерами картины выступили Сергей Сельянов, Наталья Смирнова и Яков Гордин. Роли в проекте исполнили Евгений Ткачук, Полина Пушкарук, Полина Агуреева, Анатолий Кондюбов, Алексей Утеганов, Илья Дель, Михаил Тройник, Кристи Шнайдер, Александра Серзина и Дмитрий Щербаков.