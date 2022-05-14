Фильм «Дышите свободно» вышел в российский прокат

Илья сильно заикается, и это мешает всему — личной жизни, общению с ребёнком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой, которую пациенты считают настоящим мастером своего дела. На терапии герой встречает новую любовь - молодую девушку Веру. Однако оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.