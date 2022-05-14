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1 час назад

В прокат выйдет военная драма "Аманат"

Inc-News

В прокат выйдет военная драма "Аманат"Премьера фильма в российских кинотеатрах состоится 26 мая.

В прокат выйдет военная драма "Аманат"
Фото: Inc-NewsInc-News

Любовь и война и противостояние этих двух составляющих — основа сюжета новой киноленты Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат" (12+).

Главные герои — наследник имама Шамиля Джамала и Лиза Оленина. В самый разгар войны они нашли в себе смелость любить — искренне, отчаянно — пожалуй, только так возможно любить, находясь в эпицентре сражений.

Закат Николаевской эпохи служит лишь фоном для этой кинодрамы. А ключевые действующие лица в ней — влюблённые и их чувства.

В ролях: Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Даниил Страхов, Амин Хуратов, Дмитрий Соломыкин, Варвара Комарова.

Фильмы,Рауф Кубаев,Даниил Страхов,Дмитрий Соломыкин,Андрей Соколов,Екатерина Гусева,Антон Сиверс,
18+
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