В прокат выйдет военная драма "Аманат"Премьера фильма в российских кинотеатрах состоится 26 мая.

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Любовь и война и противостояние этих двух составляющих — основа сюжета новой киноленты Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат" (12+).

Главные герои — наследник имама Шамиля Джамала и Лиза Оленина. В самый разгар войны они нашли в себе смелость любить — искренне, отчаянно — пожалуй, только так возможно любить, находясь в эпицентре сражений.