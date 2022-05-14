В прокат выйдет военная драма "Аманат"Премьера фильма в российских кинотеатрах состоится 26 мая.
Любовь и война и противостояние этих двух составляющих — основа сюжета новой киноленты Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат" (12+).
Главные герои — наследник имама Шамиля Джамала и Лиза Оленина. В самый разгар войны они нашли в себе смелость любить — искренне, отчаянно — пожалуй, только так возможно любить, находясь в эпицентре сражений.
Закат Николаевской эпохи служит лишь фоном для этой кинодрамы. А ключевые действующие лица в ней — влюблённые и их чувства.
В ролях: Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Даниил Страхов, Амин Хуратов, Дмитрий Соломыкин, Варвара Комарова.