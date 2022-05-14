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38 минут назад

Названа дата вручения «Оскара» в 2023 году

Мария Кимакович

Юбилейная, 95-я церемония вручения знаменитой премии пройдет 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе. Номинанты соберутся в кинотеатра Dolby весной второй раз в истории вручения премии. Обычно «Оскар» вручали в феврале, лишь в 2022 году сделали исключение , передвинув церемонию на 27 марта из-за проведения Зимних олимпийских игр в Пекине.

Названа дата вручения «Оскара» в 2023 году
Фото: unsplash.comunsplash.com

В 2023 году награждение также состоится в марте. Заявки в общих категориях закончат принимать уже 15 ноября 2022 года, предварительное голосование стартует 12 декабря, а уже 21 декабря 2022 года будут объявлены шот-листы.

Окончательных номинантов объявят 24 января 2023 года, а финальное голосование состоится в период со 2 по 7 марта.

Прямая трансляция 95-й церемонии вручения премии «Оскар» пройдет более чем в 200 странах.

Ранее стало известно, что новая часть "Доктора Стрэнджа" показывает рекордные сборы.

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