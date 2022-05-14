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1 час назад

Звезда сериала «Джек Ричер» присоединился к касту боевика «Форсаж 10»

FBM.ru

И без того впечатляющий каст состав грядущего десятого “Форсажа” пополнил еще один прославившийся актер — звезда нового криминального триллера “Джек Ричер” Алан Ричсон. Он подписал контракт на участие в следующем фильме франшизы через десять дней после того как стало известно, что режиссерское кресло займет Луи Летерье, который сменил ушедшего из проекта Джастина Лина.

Звезда сериала «Джек Ричер» присоединился к касту «Форсаж 10»
Фото: FBM.ruFBM.ru

На данный момент кинолента находится в производстве, исполнитель главной роли Вин Дизель и основной актерский состав вернутся на экран в знакомых образах наряду с новичками серии — Джейсоном Момоа и Бри Ларсоном.

Соавторами сценария выступают Лин и Дэн Мазо. Лин продолжит разделять обязанности продюсера вместе с Дизелем, Нилом Х. Морицем, Джеффом Кирченбаумом и Самантой Винсент.

Ричсона после его эффектных экшен-сцен в сериале “Джек Ричер” несложно представить в одной компании рядом с Дизелем, Джоном Синой и Джейсоном Момоа. Следующим проектом, в котором примет участие актер, станет основанная на реальных событиях драма “Ordinary Angels” студии Lionsgate.

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