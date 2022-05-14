Звезда сериала «Джек Ричер» присоединился к касту «Форсаж 10»

И без того впечатляющий каст состав грядущего десятого “Форсажа” пополнил еще один прославившийся актер — звезда нового криминального триллера “Джек Ричер” Алан Ричсон. Он подписал контракт на участие в следующем фильме франшизы через десять дней после того как стало известно, что режиссерское кресло займет Луи Летерье, который сменил ушедшего из проекта Джастина Лина.

Фото: FBM.ru FBM.ru

На данный момент кинолента находится в производстве, исполнитель главной роли Вин Дизель и основной актерский состав вернутся на экран в знакомых образах наряду с новичками серии — Джейсоном Момоа и Бри Ларсоном.

Соавторами сценария выступают Лин и Дэн Мазо. Лин продолжит разделять обязанности продюсера вместе с Дизелем, Нилом Х. Морицем, Джеффом Кирченбаумом и Самантой Винсент.