Стала известна дата выхода комиксов по фильму "Брат"

"Мы планируем релиз к концу августа, взяли побольше времени, чтобы книжка была интересная, разносторонняя. Это очень разные истории от очень разных авторов. К концу августа планируем выпустить тираж в печать. Я думаю, что не меньше 5-10 тыс. (тираж) мы сделаем", — рассказал Котков.