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2 часа назад

Стала известна дата выхода комиксов по фильму "Брат"

Газета.Ruиещё 4

Главный редактор издательства Bubble Роман Котков заявил, что в конце августа планируется выпустить сборник комиксов по фильму "Брат" к 25-летию премьеры. Об этом сообщает ТАСС.

Стала известна дата выхода комиксов по фильму "Брат"
Фото: Кадр из фильма "Брат"Кадр из фильма "Брат"

"Мы планируем релиз к концу августа, взяли побольше времени, чтобы книжка была интересная, разносторонняя. Это очень разные истории от очень разных авторов. К концу августа планируем выпустить тираж в печать. Я думаю, что не меньше 5-10 тыс. (тираж) мы сделаем", — рассказал Котков.

По его словам, в сборнике будут представлены множество персонажей из дилогии "Брат". Они получат какое-то авторское продолжение или предысторию. Сюжеты комикса не будут повторять события фильма дословно, они будут продолжать истории или развивать их.

Сценарист и куратор сборника Алексей Замский добавил, что в издание войдут работы авторов разного возраста.

Фильмы,Брат,
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