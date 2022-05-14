Стала известна дата выхода комиксов по фильму "Брат"

Главный редактор издательства Bubble Роман Котков заявил, что в конце августа планируется выпустить сборник комиксов по фильму "Брат" к 25-летию премьеры. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы планируем релиз к концу августа, взяли побольше времени, чтобы книжка была интересная, разносторонняя. Это очень разные истории от очень разных авторов. К концу августа планируем выпустить тираж в печать. Я думаю, что не меньше 5-10 тыс. (тираж) мы сделаем", — рассказал Котков.
По его словам, в сборнике будут представлены множество персонажей из дилогии "Брат". Они получат какое-то авторское продолжение или предысторию. Сюжеты комикса не будут повторять события фильма дословно, они будут продолжать истории или развивать их.
Сценарист и куратор сборника Алексей Замский добавил, что в издание войдут работы авторов разного возраста.