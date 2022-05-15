Лучшие фильмы для прокачки мозга

Некоторые режиссеры любят поиграть со зрителем, намеренно запутывая сюжет картины. «Рамблер» собрал киноленты, которые заставят усомниться в привычной логике событий.
Вернувшись домой, Ник (Бен Аффлек) обнаруживает, что его жена Эми (Розамунда Пайк) пропала. Причем обстоятельства исчезновения напоминают похищение. Он охотно сотрудничает со следствием, пытаясь разобраться, что же произошло. Однако полиция обнаруживают улики, которые указывают на то, что к похищению жены причастен сам Ник. Запутавшийся муж старается выяснить все обстоятельства, руководствуясь подсказками, оставленными супругой. Постепенно он понимает, что все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Мэтью (Джош Хартнетт) страстно влюблен в красотку Лизу (Диана Крюгер), но она без предупреждения уезжает на гастроли и не подает о себе известий. Герой не понимает причин такого поступка, но через два года смиряется и даже находит себе новую невесту. Однажды в ресторане он видит девушку, которая удивительно похожа на Лизу. Он следит за ней, выясняет адрес и вызывает ее на разговор. Сходство девушки с потерянной возлюбленной волнует мужчину. Завязывается роман, а новая знакомая начинает убеждать его, что она и есть Лиза. Однако некоторые детали настораживают Мэтью. Поэтому он начинает собственное расследование.
История главного героя раскрывается в двух хронологических линиях: через цветные флешбэки и черно-белые кадры, в которых сюжет развивается в обычном порядке. Следователь страховой компании Леонард Шелби (Гай Пирс) ищет убийцу своей жены. При этом он страдает антероградной амнезией, поэтому ничего не помнит дольше пяти минут. Чтобы как-то сохранить информацию, герой ведет записи, делает фотографии и татуировки на теле. У Шелби есть два помощника, Тедди (Джо Пантолиано) и Натали (Кэрри-Энн Мосс), но он никому из них не доверяет до конца. Герой сражается с собственной памятью, чтобы наконец узнать правду.
Профессор Джон Олдмэн собирается переезжать после десяти лет работы в университете. На прощальную вечеринку приходят его друзья — историк Сэнди, биолог Гарри, антрополог Дэн, историк искусств Эдит, археолог Арт и его студентка Линда, а также пожилой психиатр Грубер. Они не понимают причин неожиданного отъезда Джона, а необычные вещи — например, подлинная картина Ван Гога — в его квартире вызывают всеобщий интерес. В ответ на расспросы друзей Джон не выдерживает и рассказывает о себе удивительную историю. Она заставляет каждого из приглашенных переоценить все свои знания и убеждения. Необычный фильм впервые моделирует реалистичную картину ничем не ограниченного бытия.