Maneskin записали саундтрек к фильму об Элвисе Пресли

Итальянский рок-коллектив Maneskin, одержавший победу на "Евровидении-2021", записал саундтрек для биографического фильма об Элвисе Пресли, над которым работает австралийский режиссер Баз Лурман ("Мулен Руж!", "Великий Гэтсби"), сообщает Variety.
"Мы почувствовали огромную связь [с Элвисом] и решили воспользоваться возможностью. Мы очень гордимся тем, что сделали, и нам не терпится увидеть будущий фильм", — рассказал о работе с режиссером солист группы Дамиано Давид.
Maneskin перепоет знаменитую песню "If I Can Dream", которую Элвис Пресли впервые исполнил в 1969 году. Сюжет байопика "Элвис" расскажет о жизни и творчестве легенды рок-н-ролла на фоне грандиозных культурных перемен в США.
История затронет взаимоотношения Элвиса Пресли с загадочным менеджером, полковником Томом Паркером, сыгравшим важную роль в его карьере, а также единственной женой Присциллой. Главные роли в проекте исполнят Остин Батлер, Том Хэнкс и Оливия Деджонг. Мировая премьера "Элвиса" состоится на Каннском фестивале, который пройдет с 17 по 28 мая.