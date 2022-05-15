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1 час назад

Режиссер Гаспар Ноэ назвал фильмы Marvel глупыми

Lenta.ruиещё 1

Французский и аргентинский кинорежиссер резко высказался о фильмах студии Marvel и американских зрителях. Об этом сообщает The Independent.

Режиссер Гаспар Ноэ назвал фильмы Marvel глупыми
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кинематографист назвал блокбастеры компании глупыми и поразмышлял о том, почему они пользуются популярностью в США.

«Это похоже на вопрос о том, создал ли Гитлер нацистскую Германию или нацистская Германия создала Гитлера? Как вы думаете, фильмы Marvel делают американцев тупыми, или вся Америка становится настолько тупой, что им нужны такие тупые фильмы, чтобы представлять их мысли?» — сказал Ноэ.

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