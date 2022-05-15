Режиссер Гаспар Ноэ назвал фильмы Marvel глупыми

«Это похоже на вопрос о том, создал ли Гитлер нацистскую Германию или нацистская Германия создала Гитлера? Как вы думаете, фильмы Marvel делают американцев тупыми, или вся Америка становится настолько тупой, что им нужны такие тупые фильмы, чтобы представлять их мысли?» — сказал Ноэ.