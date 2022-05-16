Фильм "Артек. Большое путешествие" возглавил кинопрокат в РФ в выходные

Отечественная комедия "Артек. Большое путешествие" стала лидером проката в РФ, собрав в России и СНГ 24,2 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 12 по 15 мая, опубликованные 16 мая.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Фильм Карена Захарова и Армена Ананикяна вышел в российский прокат 28 апреля. По сюжету четыре подростка, у которых есть сложности в отношениях с родителями, прилетают отдыхать в "Артек". У волшебного дерева в лагере они загадывают желания, и их переносит на 30 лет назад - в 1988 год. Там дети встречают своих родителей, которые тоже отдыхают в "Артеке". Теперь героям нужно подружиться и найти путь обратно в будущее. В ролях Михаил Галустян, Ян Цапник, Надежда Михалкова, Станислав Дужников, Екатерина Климова.

Второе место занял американский боевик "Флешбэк" режиссера Мартина Кэмпбелла, собравший 23,4 млн рублей за выходные. Фильм вышел в российский прокат 12 мая. На первоклассного киллера после его отказа выполнять заказ объявлена охота. Чтобы заставить виновных заплатить, он готов применить все свои навыки, но постепенно угасающая память путает ему все карты. Главные роли исполнили Лиам Нисон, Моника Беллуччи, Гай Пирс и Рэй Стивенсон.