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3 часа назад

Кончаловский работает над новым проектом об Октябрьской революции

runews24.ru

Режиссер Андрей Кончаловский в интервью «АиФ» сообщил о том, что сейчас работает над новым проектом, который посвящен Октябрьской революции, и уже объявил народный кастинг в проект.

Кончаловский работает над новым проектом об Октябрьской революции
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам Кончаловского, большинство фильмов, которые посвящены теме революции, его «расстраивают». А современные сериалы, по мнению режиссера, вызывают ощущение «фальши и искусственности». Причинами низкого качества кинолент Кончаловский назвал низкую культуру из создателей и отсутствие «всякой способности воспроизвести историческую реальность».

При работе над новым проектом режиссер выразил желание посмотреть на историю «непредвзято».

«Я попытаюсь рассказать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая, и бандита Леньки Бешеного», - отметил Андрей Кончаловский.

Фильмы,Андрей Михалков-Кончаловский,
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