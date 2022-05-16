Кончаловский работает над новым проектом об Октябрьской революции

Режиссер Андрей Кончаловский в интервью «АиФ» сообщил о том, что сейчас работает над новым проектом, который посвящен Октябрьской революции, и уже объявил народный кастинг в проект.

По словам Кончаловского, большинство фильмов, которые посвящены теме революции, его «расстраивают». А современные сериалы, по мнению режиссера, вызывают ощущение «фальши и искусственности». Причинами низкого качества кинолент Кончаловский назвал низкую культуру из создателей и отсутствие «всякой способности воспроизвести историческую реальность».

При работе над новым проектом режиссер выразил желание посмотреть на историю «непредвзято».