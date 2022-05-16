Кадр дня: трюк, который никак не удавался Джеки Чану

Джеки Чан – один из самых известных во всем мире актеров и один из тех, кто большинство опаснейших трюков на съемках проделывает сам. Многие по-настоящему опасные трюки, которые в разные годы выполнял Джеки, сейчас повторить вряд ли кто-то решится. На помощь актерам и режиссерам приходит компьютерная графика. Джеки же удостоился упоминания в Книге рекордов Гиннесса, как актер, исполнивший наибольшее количество трюков. Разумеется, актер иногда прибегал к помощи дублеров, но во всех самых опасных сценах предпочитал участвовать сам.

Фото: Кадр из фильма "Молодой мастер". Кадр из фильма "Молодой мастер".

Множество травм – такую цену платил Джеки Чан за неуемное желание быть впереди всех и делать свою работу на отлично. А ведь не все сцены снимались с первого раза.