Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
2 часа назад

Кадр дня: трюк, который никак не удавался Джеки Чану

Мария Кимакович

Джеки Чан – один из самых известных во всем мире актеров и один из тех, кто большинство опаснейших трюков на съемках проделывает сам. Многие по-настоящему опасные трюки, которые в разные годы выполнял Джеки, сейчас повторить вряд ли кто-то решится. На помощь актерам и режиссерам приходит компьютерная графика. Джеки же удостоился упоминания в Книге рекордов Гиннесса, как актер, исполнивший наибольшее количество трюков. Разумеется, актер иногда прибегал к помощи дублеров, но во всех самых опасных сценах предпочитал участвовать сам.

Кадр дня: трюк, который никак не удавался Джеки Чану
Фото: Кадр из фильма "Молодой мастер".Кадр из фильма "Молодой мастер".

Множество травм – такую цену платил Джеки Чан за неуемное желание быть впереди всех и делать свою работу на отлично. А ведь не все сцены снимались с первого раза.

Так, например, в фильме «Молодой мастер» герой Джеки Чана Дракон дерется с помощью веера. Этот, казалось бы, не слишком сложный (в сравнении со многими другими более сложными и опасными) снимали невероятно долго. Удачный дубль смогли записать лишь с 329 попытки. Махать веером во время драки оказалось не так уж просто.

Фильмы,Джеки Чан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители