Как Меган Фокс соблазнила весь мир

Одна из самых сексуальных актрис современности Меган Фокс отмечает день рождения — 16 мая ей исполняется 36 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал топ фильмов с участием звезды, которые только подтверждают ее титул главной красотки Голливуда.

Фото: Кадр из фильма "Трансформеры" Кадр из фильма "Трансформеры"

«Трансформеры» (2007)

Начало масштабной франшизы Майкла Бэя об обычном подростке Сэме Уитвикки, который мечтает о крутой тачке, но получает живого робота. Вместе со своей подругой Микаэлой он оказывается вовлеченным в противостояние Автоботов и Десептиконов — двух рас роботов-инопланетян. В главных ролях: Шайа ЛаБаф и Меган Фокс.

«Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть» (2008)

Разочарованный нищий интеллектуал Сидней Янг глубоко презирает мир шика и гламура, потому что знает, что никогда не станет его частью. Его альтернативный журнал «Мир без понтов» высмеивает звезд, одержимых собственной важностью. В главных ролях: Саймон Пегг, Меган Фокс, Кирстен Данст и другие.

Кадр из фильма "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть"

«Тело Дженнифер» (2009)

Феминистская комедия ужасов с Меган Фокс о первой красавице школы, которая став одержимой, начинает убивать парней. Теперь ее лучшая подруга должна найти способ остановить обезумевшую девушку.

«Игры страсти» (2010)

Фэнтези-мелодрама о музыканте-неудачнике, зарабатывающем себе кусок хлеба игрой на трубе. Однажды он спасает девушку-ангела от мерзкого бандита, и его жизнь меняется. В главных ролях: Микки Рурк, Билл Мюррей и Меган Фокс.

«Черепашки-ниндзя» (2014)