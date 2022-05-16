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7 минут назад

Продюсер «Пиратов Карибского моря» назвал возможную замену Деппа в новом фильме

Lenta.ru

78-летний продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер поделился подробностями создания шестой части фильма, а также рассказал о том, кто может заменить Джонни Деппа в продолжении франшизы. Об этом сообщает RepublicWorld.

Кто заменит Деппа в новой части «Пиратов Карибского моря»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам кинодеятеля, он разработал два сценария для шестой части «Пиратов Карибского моря», один из которых предполагает участие американской актрисы Марго Робби.

В данный момент создатели франшизы ведут со звездой переговоры, однако пока неизвестно, исполнит ли Робби главную роль в продолжении картины. Черты характера возможной героини шестой части фильма также остаются в секрете.

Что касается возвращения Деппа к съемкам фильма о пиратах, здесь Брукхаймер ответил отрицательно. При этом он подчеркнул, что многое может поменяться. «Не сейчас. Будущее еще не решено», — заявил продюсер.

Ранее Деппа исключили из актерского состава фильма после обвинений его бывшей жены, актрисы Эмбер Херд, в домашнем насилии. Сам актер заявил, что больше никогда не будет сниматься в этой франшизе, даже если у него будет такая возможность. По его словам, он не согласится на этот проект и в том случае, если Disney предложит ему 300 миллионов долларов.

Фильмы,Джерри Брукхаймер,Марго Робби,Walt Disney,
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