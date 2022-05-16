О чем фильм «1941. Крылья над Берлином»

Фильм о Великой Отечественной войне «1941. Крылья над Берлином» режиссера Константина Буслова вышел в прокат. Это лента о первом авиаударе советских летчиков в начале войны.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Кажется, со временем меняется подход наших кинематографистов к военному кино. Авторы стараются выбирать все более неожиданные истории, такие как первая бомбардировка Берлина, мало кому известный эпизод.

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"Я видел документальный фильм про этот малоизвестный факт, про авиаудар в начале Великой Отечественной войны, и взял его на заметку, — вспоминает режиссер Константин Буслов. — Позже сценарист Анатолий Усов, с которым мы работаем, прислал мне сценарий про этот эпизод. Он показался мне очень кинематографичным, зрительским. История художественная, но события первого вылета на Берлин в августе 1941 года соблюдены".

По сюжету, в ответ на июльские бомбардировки Москвы и заявление фашистов, что советская авиация разгромлена, по приказу Сталина был спланирован и осуществлен авиаудар по Берлину. В фильме показаны подготовка к нему и выполнение боевой задачи. Вызовами, которые предстояло решить, были дальность полета, грузоподъемность, преодоление двух уровней противовоздушной обороны.

Чтобы самолеты могли осилить такое большое расстояние, их максимально приблизили к пункту назначения — вылет был осуществлен с эстонского острова Сааремаа. Кстати, режиссер снимал в фильме молодых актрис-эстонок, которые обучались в российских театральных вузах. В ленте они не только говорят, но и поют, звучит акапельное исполнение. А вот исполнительница роли местной учительницы, Леонела Мантурова, эстонского языка не знала, но заговорила на нем так, что ее не пришлось переозвучивать!

"Эстонский язык довольно сложный, — признается дебютантка Мантурова. — Но я на протяжении полугода занималась с преподавателем по эстонскому языку".

Этот фильм не о подвиге одного человека, но о сражении народа. Поэтому и главные герои здесь номинальны — их истории и переживания звучат в общем хоре события, сосредоточивающего на себе внимание. Но их можно обозначить. Это персонажи, у которых есть реальные прототипы: командир ударной группы Евгений Преображенский, в его роли снялся Максим Битюков, и командующий авиацией ВМФ СССР Семен Жаворонков, которого сыграл Сергей Пускепалис.

"Самый главный фактор этой истории — кто это сделал, какие люди, какими они были, почему возникло это событие, каким образом они осмелились на такой шаг? — рассказал о своем отношении к этой работе Сергей Пускепалис. — Одним из самых важных эпизодов я считаю тот, когда летчики смотрят на город, в который им предстоит вернуться только через четыре года. Они еще не знают, как все дальше будет происходить. Но знают, что вернутся. Мне кажутся очень важными эти секунды, которые помогают задуматься о том, что чувствовали тогда эти герои".

События в ленте развиваются в хронологической последовательности, без отвлечения на прошлое и будущее героев. Но, как и в жизни, за яркими деталями люди тебе «открываются». Вот угрюмый Выдрин (Сергей Гилев) бросает новичку короткую фразу, но так, что понимаешь, как он переживает за него. Вот компанейский Рыжий (Владимир Тяптушкин) говорит, что не думал оказаться в металлической коробке, и ты чувствуешь, чего ему это стоит...

На фоне сегодняшней ситуации это кино смотрится как-то по-особенному. Ты чувствуешь тяжесть, лежащую на плечах солдат, но понимаешь, почему они готовы ее нести.