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32 минуты назад

Сэм Клафлин сыграет главную роль в новом фильме "Бэгмен"

Inc-News

Сэм Клафлин сыграет главную роль в новом фильме "Бэгмен"Режиссёром проекта выступит Колм МакКарти. Дата выхода пока не объявлена.

Сэм Клафлин сыграет главную роль в новом фильме "Бэгмен"
Фото: Inc-NewsInc-News

Британский актёр Сэм Клафлин ("Острые козырьки", "Энола Холмс") получил главную роль в новом фильме "Бродяга" ("Bagman") от студии Lionsgate.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, режиссёром проекта выступит Колм МакКарти ("Новая эра Z").

Сюжет триллера расскажет об отце, который вынужден вступить в отчаянную борьбу с монстром, который преследовал его в детских кошмарах. Однако на этот раз мужчине приходится бороться не только за себя, но и за свою семью.

За сценарий картины отвечает Джон Халм. Другие подробности и дата начала съемок пока не раскрываются.

Фильмы,Новая эра Z,Сэм Клафлин,Колм Маккарти,
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