Сэм Клафлин сыграет главную роль в новом фильме "Бэгмен"Режиссёром проекта выступит Колм МакКарти. Дата выхода пока не объявлена.
Британский актёр Сэм Клафлин ("Острые козырьки", "Энола Холмс") получил главную роль в новом фильме "Бродяга" ("Bagman") от студии Lionsgate.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, режиссёром проекта выступит Колм МакКарти ("Новая эра Z").
Сюжет триллера расскажет об отце, который вынужден вступить в отчаянную борьбу с монстром, который преследовал его в детских кошмарах. Однако на этот раз мужчине приходится бороться не только за себя, но и за свою семью.
За сценарий картины отвечает Джон Халм. Другие подробности и дата начала съемок пока не раскрываются.