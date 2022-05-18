В прокат выходит индийский боевик «Узник»

Завтра, 19 мая, в российский прокат выходит индийский боевик под названием «Узник», сценаристом и режиссёром которого выступил Локеш Канагарадж («Столица», «Мастер»). Над сюжетом также работал Пон Партхибан («Катрин Мозхи», «Мастер»).

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Главным героем истории является условно осуждённый мужчина, которые вынужден помогать полиции для того, чтобы впервые в жизни увидеть свою дочь. Мировая премьера ленты состоялась 24 октября 2019 года.