В прокат выходит индийский боевик «Узник»

Завтра, 19 мая, в российский прокат выходит индийский боевик под названием «Узник», сценаристом и режиссёром которого выступил Локеш Канагарадж («Столица», «Мастер»). Над сюжетом также работал Пон Партхибан («Катрин Мозхи», «Мастер»).
Главным героем истории является условно осуждённый мужчина, которые вынужден помогать полиции для того, чтобы впервые в жизни увидеть свою дочь. Мировая премьера ленты состоялась 24 октября 2019 года.
Продюсированием фильма занимались С. Р. Прабху («Я не ангел», «Львиное сердце», «Неудержимый»), Пракаш Бабу («Львиное сердце», «Неудержимый»), Аравендрадж Бхаскаран («Кашмора», «Султан»). Роли в картине исполнили Карти Шивакумар, Нараин, Рамана, Джордж и Хариш Перади.