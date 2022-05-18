Появились новые постеры фильма "Мир Юрского периода: Господство"

Кинокомпания Universal Pictures поделилось новыми пострелами для рекламной кампании фильма "Мир Юрского периода: Господство". Премьера картины назначена на июнь.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Сюжет предстоящей картины должен завершить историю трилогии, но создатели отметили, что франшиза на этом не закончится. Мировая премьера фильма Мир Юрского периода: Господство" назначена на 9 июня.