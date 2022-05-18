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19 минут назад

Появились новые постеры фильма "Мир Юрского периода: Господство"

Мария Каткова

Кинокомпания Universal Pictures поделилось новыми пострелами для рекламной кампании фильма "Мир Юрского периода: Господство". Премьера картины назначена на июнь.

Появились новые постеры фильма "Мир Юрского периода: Господство"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

На свежих пострелах можно увидеть актеров, исполняющих главные роли в картине: Крис Пратт, Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм и Брайс Даллас Ховард.

Сюжет предстоящей картины должен завершить историю трилогии, но создатели отметили, что франшиза на этом не закончится. Мировая премьера фильма Мир Юрского периода: Господство" назначена на 9 июня.

Universal Pictures
Universal Pictures
Universal Pictures
Universal Pictures
Фильмы,Джефф Голдблюм,Сэм Нил,Крис Пратт,Лора Дерн,
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