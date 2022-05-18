В кинотеатрах выходит драма «Четыре хороших дня»

В фильме также сыграли Карла Галло, Стивен Рут, Глория Гараюа, Ребекка Тилни, Карлос Лакамара, Ким Делгадо, Одри Линн и Николас Отери. Известно, что мировая премьера проекта, номинированного на премию «Оскар» в категории «Лучший саундтрек», состоялась 25 января 2020 года. Кассовые сборы ленты составили 844 тысячи долларов.