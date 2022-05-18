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52 минуты назад

В кинотеатрах выходит драма «Четыре хороших дня»

Моя Москва.онлайн

Завтра, 19 мая, в российский прокат выходит драма «Четыре хороших дня», сценаристом и режиссёром которой выступил 62-летний колумбиец Родриго Гарсия («Джиа», «Четыре комнаты», «Мать и дитя», «Вердикт: Суд над МакМартинами», «Пациенты», «Клиент всегда мёртв», «Карнавал», «Любовники», «Сопрано»), обладатель награды Каннского кинофестиваля. Над сюжетом также работали Аманда Вендлер и Либби Александр.

В кинотеатрах выходит драма «Четыре хороших дня»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Молли пытается победить наркозависимость при поддержке своей матери Деб. Женщины долгое время не общались и теперь должны вместе проработать психологические травмы, нанесённые друг другу. Продюсированием картины занимались Джейкоб Эвнет, Джон Эвнет («Война», «Чёрный лебедь», «Жареные зелёные помидоры», «Когда мужчина любит женщину», «Меньше нуля «Правосудие», «Охота», «Подлый Пит») и Эндрю Чанг-Сэнг.

Главные роли в ленте исполнили американская актриса украинского происхождения Мила Кунис («Секс по дружбе», «Чёрный лебедь», «Книга Илая», «Джиа», «Стьюи Гриффин: Нерассказанная история», «Шоу 70 х», «Два с половиной человека», «Умерь свой энтузиазм») и её 75-летняя коллега Гленн Клоуз («Опасные связи», «Дом духов», «Гамлет», «Круэлла», «Мир по Гарпу», «Щит», «Схватка», «Луи», «Западное крыло», «Уилл и Грейс»), обладательница премии «Золотой глобус».

В фильме также сыграли Карла Галло, Стивен Рут, Глория Гараюа, Ребекка Тилни, Карлос Лакамара, Ким Делгадо, Одри Линн и Николас Отери. Известно, что мировая премьера проекта, номинированного на премию «Оскар» в категории «Лучший саундтрек», состоялась 25 января 2020 года. Кассовые сборы ленты составили 844 тысячи долларов.

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