В Тюменской области «Ленфильм» начал съемки известной сказки

В массовых сценах задействовали местных жителей разных возрастов, в том числе и детей. Снимали на берегу Иртыша, а гримеров, костюмеров и реквизит размещали в абалакском сельском клубе. В роли «самоходной» печки использовали три печи. В одной был замаскирован квадроцикл, вторая выполняла трюки, а третья выпрыгивала из дома. Пока съемки продолжаются в павильонах киностудии, а летом съемочная группа вернется в Абалак.