В Тюменской области «Ленфильм» начал съемки известной сказки

Село Абалак Тобольского района стало съемочной площадкой зимних сцен сказки «По щучьему велению». Ее снимает «Ленфильм». Об этом пишет «Уральский меридиан».
В массовых сценах задействовали местных жителей разных возрастов, в том числе и детей. Снимали на берегу Иртыша, а гримеров, костюмеров и реквизит размещали в абалакском сельском клубе. В роли «самоходной» печки использовали три печи. В одной был замаскирован квадроцикл, вторая выполняла трюки, а третья выпрыгивала из дома. Пока съемки продолжаются в павильонах киностудии, а летом съемочная группа вернется в Абалак.
Фильм выйдет на экраны в конце следующего года. Производством ленты занимается та же кинокомпания, что создала «Конька-Горбунка».