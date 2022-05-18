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35 минут назад

«По щучьему велению»: в Тюменской области «Ленфильм» начал съемки известной сказки

N24.ru

Село Абалак Тобольского района стало съемочной площадкой зимних сцен сказки «По щучьему велению». Ее снимает «Ленфильм». Об этом пишет «Уральский меридиан».

В Тюменской области «Ленфильм» начал съемки известной сказки
Фото: N24.ruN24.ru

В массовых сценах задействовали местных жителей разных возрастов, в том числе и детей. Снимали на берегу Иртыша, а гримеров, костюмеров и реквизит размещали в абалакском сельском клубе. В роли «самоходной» печки использовали три печи. В одной был замаскирован квадроцикл, вторая выполняла трюки, а третья выпрыгивала из дома. Пока съемки продолжаются в павильонах киностудии, а летом съемочная группа вернется в Абалак.

Фильм выйдет на экраны в конце следующего года. Производством ленты занимается та же кинокомпания, что создала «Конька-Горбунка».

Фильмы,Конек-Горбунок,По щучьему веленью,Ленфильм,
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