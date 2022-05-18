Вышел новый трейлер фильма «Нападение на Рио Браво»

События «Нападения на Рио Браво» развернутся где-то в восточном Техасе. Таинственный русский стрелок приходит на помощь местному шерифу, который борется с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет, который также выступил режиссёром картины. Премьера ленты намечена на 2022 год, точной даты пока нет.