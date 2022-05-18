Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
41 минуту назад

Вышел новый трейлер фильма с Александром Невским — «Нападение на Рио Браво»

Чемпионат.comиещё 1

Hollywood Storm выпустила новый трейлер вестерна «Нападение на Рио Браво». Главную роль в картине исполняет Александр Невский, известный российским зрителям благодаря обзорам блогера BadComedian.

Вышел новый трейлер фильма «Нападение на Рио Браво»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

События «Нападения на Рио Браво» развернутся где-то в восточном Техасе. Таинственный русский стрелок приходит на помощь местному шерифу, который борется с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет, который также выступил режиссёром картины. Премьера ленты намечена на 2022 год, точной даты пока нет.

Последний на данный момент фильм Невского — «Максимальный удар» — вышел в 2017 году. Вместе с российской звездой в ленте также снялись Дэнни Трехо, Эрик Робертс и Том Арнольд.

Фильмы,Максимальный удар,Том Арнольд,Эрик Робертс,Дэнни Трехо,Александр Невский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители