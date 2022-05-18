Вышел трейлер фильма "Голова паука" с Крисом Хемсвортом

В центре сюжета - неоднозначный ученый Стив Абнести (Крис Хемсворт). Он испытывает наркотики на заключенных в отдаленной современной тюрьме. Одного из заключенных представил Майлз Теллер ("Дивергент"). Впоследствии главные герои найдут общий язык и начнут тесное сотрудничество.