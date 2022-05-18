Вышел трейлер фильма "Голова паука" с Крисом Хемсвортом

Netflix опубликовал дебютный трейлер научно-фантастического фильма "Голова паука" ("Spiderhead"). Премьера состоится 17 июня.
В центре сюжета - неоднозначный ученый Стив Абнести (Крис Хемсворт). Он испытывает наркотики на заключенных в отдаленной современной тюрьме. Одного из заключенных представил Майлз Теллер ("Дивергент"). Впоследствии главные герои найдут общий язык и начнут тесное сотрудничество.
Сценарий картины, который написали Ретт Риз и Пол Верник ("Зомбилэнд", "Дэдпул"), основан на рассказе Джорджа Сондерса из журнала New Yorker 2010 года "Побег из головы паука". Режиссером выступил Джозеф Косински. Он назвал персонажа Хемсворта "гениальным провидцем".