«Ника» — история поколения, которое так и не повзрослело

В прокат вышел фильм «Ника» о гениальной советской поэтессе Нике Турбиной. Режиссер — Василиса Кузьмина. Первый поэтический сборник Ники вышел, когда ей было восемь лет. В 15 про нее практически забыли. В 27 она трагически погибла. В фильме показаны последние годы жизни Турбиной: конец девяностых — начало нулевых. Дата появляется только в финальной сцене, но время выдают детали: MacDonald’s, который все еще в диковинку, первый том «Гарри Поттера», песни Coldplay, групп «Наутилус Помпилиус», «Гости из будущего» и «Иванушки International». Режиссер Василиса Кузьмина рассказала, почему решила взяться за этот материал и раскрыть его в таком ключе:

Фото: BFM.RU - лента новостей бизнеса BFM.RU - лента новостей бизнеса

Василиса Кузьмина режиссер «Когда я первый раз увидела, как Ника, маленькая, читает стихи — известное черно-белое видео, — мне очень захотелось узнать побольше, почитать. Информации было чудовищно мало, поэтому пришлось встречаться с людьми, кто ее знал. Как раз тогда вышла развернутая книга Александра Ратнера — 800-страничная биография Ники Турбиной. И чем больше я изучала, тем больше понимала, что история Ники во многом систематична и многие позднесоветские дети-вундеркинды (а их было очень много) не нашли себе места в 90-х, и их жизнь закончилась трагически. Образ нашей Ники, конечно, вдохновлен полностью биографией Ники Турбиной, но в какой-то степени нам хотелось поговорить про портрет эпохи. Последнее поколение советских детей, которые в конце 90-х искали счастье и пытались найти себя. К тому же я и мой соавтор Юля Гулян — мы сами дети 90-х. Поэтому нам хотелось разобраться во времени, на которое пришлось наше детство».

Видео дня

Нику играет дочь Филиппа Янковского Елизавета, которая уже снялась в нескольких крупных проектах. Но это, по сути, ее первая ключевая кинороль. Ее деспотичная мать — Анна Михалкова, она уже не впервые примеряет на себя подобный образ. Парадоксально, но стихи самой Ники Турбиной в фильме не звучат: авторы не знали, кому принадлежат права на них. Мамы и бабушки поэтессы уже нет. Чтобы не рисковать, решили использовать произведения современных авторов. Получился очень уверенный режиссерский дебют, считает кинокритик, обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин:

Валерий Кичин кинокритик, обозреватель «Российской газеты» «Российское кино редко затрагивало тему, которая до сих пор была всегда предметом желтой прессы. Эту картину о Нике я бы не воспринимал как байопик. Это исследование о психологии девочки, которая познала славу, а потом слава куда-то испарилась. То, что Василиса Кузьмина и Юлия Гулян сделали такую картину, знаменует для меня лично такое торжество новой волны женского кино в отечественном кинематографе. Фильм, конечно, открывает много нового. Такая, понимаете, вздорная как бы стерва на экране. Совершенно замечательная роль Елизаветы Янковской, одна из первых больших ролей, растет действительно крупная актриса. Янковская показывает нам, как за этой манерой как бы жуткой эгоистки, как в ней бурлят какие-то невидимые бури. Фильм надо смотреть, потому что словами не перескажешь все, что чувствуешь по ходу фильма».