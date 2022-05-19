Представлен первый кадр из спин-оффа «Скуби-Ду»

Онлайн-кинотеатр HBO Max показал первый кадр из мультсериала «Велма» (Velma), спин-оффа «Скуби-Ду». Изображением сервис поделился во время презентации, посвящённый грядущим шоу.
«Велма» расскажет о приключениях Велмы Динкли до того, как она присоединилась к корпорации «Тайна». Подробностей о проекте пока почти нет. Известно только, что шоу нацелено на взрослую аудиторию, а главная героиня будет из южной Азии. Продюсером и исполнительницей главной роли выступит Минди Кейлинг («Офис», «Проект Минди»).
Ранее в сети появились слухи, что HBO Max одобрил производство второго сезона сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». При этом премьера первого сезона состоится только 21 августа.