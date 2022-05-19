Кто сыграет в девятой части франшизы «Ёлки»

Не так давно зрители и актеры со слезами на глазах прощались с лучшей российской комедийной франшизой «Ёлки», даже сняли фильм, назвав его последним. Однако потом подумали и решили все-таки выпустить девятую часть, пригласив к участию именитых артистов и молодых звезд.

Фото: Кадр со съемок нового фильма «Ёлки-9» Кадр со съемок нового фильма «Ёлки-9»

Популярный комедийный актер, сценарист и блогер Евгений Кулик стал шоураннером и креативным продюсером девятой части любимой новогодней франшизы россиян «Ёлки», релиз которой запланирован на 1 декабря. В новом фильме Кулик отвечает за творческую концепцию и художественную реализацию проекта. Вместе с Дмитрием Балуевым он также написал сценарий к продолжению франшизы.

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За производство «Ёлки-9» отвечают студия «Базелевс» (Лала Рустамова, Тимур Асадов, Ара Хачатрян, Мария Затуловская) и продюсерская компания Kulik Production (Евгений Кулик, Александр Наумов, Александр Пиковский).

Режиссерами новелл по традиции франшизы выступят молодые кинематографисты: актриса сериала «Метод» Александра Лупашко, снявшая фильм «2050» и работавшая над предыдущей частью «Ёлок», и Сергей Наумов, режиссёр сериала «Два».

«Мы стараемся сделать такое кино, которое будет актуально не только в Новый год, а в принципе в любое время. И это непростая задача — тем более, в жанре комедии. Теперь в фильме появятся новые герои и новые сюжетные линии. Некоторые уже полюбившиеся истории получат продолжение и в новой части. Будет много звезд и неожиданные камео. «Ёлки» будут принципиально новыми, смешными и свежими. Мы стараемся и надеемся, что у фильма будет такой успех, что он будет нравиться всем еще много лет», — говорит Евгений Кулик.

«Евгений Кулик стал самым молодым шоураннером в истории «Ёлок». Традиция нашей новогодней франшизы, которую заложил создатель проекта Тимур Бекмамбетов, — привлекать новые имена и молодые таланты. Разные части «Ёлок» делали тогда еще начинающие режиссеры Жора Крыжовников, Юрий Быков, Александр Войтинский, Егор Баранов. Мы рассчитываем, что креатив Жени добавит «Ёлкам» свежее звучание и привлечет к числу традиционных поклонников франшизы молодых фанатов», – комментирует генеральный продюсер студии «Базелевс» Лала Рустамова.

Евгений Кулик был сценаристом и исполнителем одной из главных ролей в одной из новелл восьмой части «Ёлок»: трогательная история ботана-ролевика Феди (Кулик) и красотки Люси (Виктория Агалакова) стала одной из самых любимых у зрителей восьмой части. В «Ёлках-9» история Феди и Люси получит продолжение, а актёры Кулик и Агалакова вернутся на экраны.

Каст другой новеллы девятой части возглавит народный артист РФ Фёдор Добронравов («Сваты»). Также в фильме появятся актеры Григорий Калинин, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр. Остальной каст проекта пока держится в секрете.

Евгений Кулик стал известным благодаря комедийным скетчам в соцсетях, где на него в общей сложности подписано свыше 4 миллионов человек. Один из скетчей — про сантехников-неудачников Лёху и Женю — вырос в самостоятельный сериал «Два» для онлайн-платформы KION, который после успешного старта был продлён на второй сезон. Кулик также известен по ролям в фильмах «Я худею», «2050» и сериалах «Толя-Робот» и «Остров».