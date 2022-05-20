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1 час назад

В прокат вышел фильм-биография «Марадона. Смерть бога»

Моя Москва.онлайн

В российский прокат вышла биографическая картина Ивана Казанцева под названием «Марадона. Смерть бога». Мировая премьера ленты состоялась 25 ноября 2021 года.

Вышел фильм-биография «Марадона. Смерть бога»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Это история о том, как жизнь Диего Марадоны, одного из самых величайших футболистов всех времён, превратилась в полнейшее безумие: пристрастие к наркотикам, насилие, реабилитация на Кубе, публичные срывы, измены, внебрачные дети. Всё это испортило его отношения с семьёй и подорвало здоровье. Так кто же главный виновник — он сам или бесчисленные толпы поклонников и журналистов, которые преследовали спортсмена?

В документальной картине появились Диего Марадона, Пеле, Эдуардо Карпио, Гильермо Коппола, Эйлин Диас, Клаудио Исагирре, Иван Казанцев, Марсела Мора и Араухо, Хуан Карлос Пазман и Лито Пинтос.

Фильмы,Диего Марадона,Хуан Карлос,
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