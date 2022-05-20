Вышел фильм-биография «Марадона. Смерть бога»

В российский прокат вышла биографическая картина Ивана Казанцева под названием «Марадона. Смерть бога». Мировая премьера ленты состоялась 25 ноября 2021 года.
Это история о том, как жизнь Диего Марадоны, одного из самых величайших футболистов всех времён, превратилась в полнейшее безумие: пристрастие к наркотикам, насилие, реабилитация на Кубе, публичные срывы, измены, внебрачные дети. Всё это испортило его отношения с семьёй и подорвало здоровье. Так кто же главный виновник — он сам или бесчисленные толпы поклонников и журналистов, которые преследовали спортсмена?
В документальной картине появились Диего Марадона, Пеле, Эдуардо Карпио, Гильермо Коппола, Эйлин Диас, Клаудио Исагирре, Иван Казанцев, Марсела Мора и Араухо, Хуан Карлос Пазман и Лито Пинтос.