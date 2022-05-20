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1 час назад

В широкий прокат вышел бурятский фильм «Решала: Брат»

runews24.ru

19 мая в широкий прокат выходит фильм режиссера Александра Амирова «Решала: Брат», предпремьерный показ которого состоялся в Улан-Удэ в кинотеатре People’s Cinema. Картина рассказывает о двух братьях. Это уже четвертая часть франшизы, в которой зрителей ожидает трогательная романтическая история и особо напряженный сюжет.

В широкий прокат вышел бурятский фильм «Решала: Брат»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Главный герой киноленты Каша проходит лечение в медицинском центре, однако на него открывается охота криминальных элементов. Герой вынужден бежать.

В съемках фильма также приняли участие Анастасия Акатова, Мосэ Куртанидзе, Константин Озеров и другие актеры.

Фильмы,Мосэ Куртанидзе,Анастасия Акатова,Константин Озеров,Александр Амиров,
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