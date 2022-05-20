В широкий прокат вышел бурятский фильм «Решала: Брат»

19 мая в широкий прокат выходит фильм режиссера Александра Амирова «Решала: Брат», предпремьерный показ которого состоялся в Улан-Удэ в кинотеатре People’s Cinema. Картина рассказывает о двух братьях. Это уже четвертая часть франшизы, в которой зрителей ожидает трогательная романтическая история и особо напряженный сюжет.