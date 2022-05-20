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29 минут назад

Леа Сейду сыграет главную роль в перезагрузке фильма «Эммануэль»

Inc-News

Новую киноверсию романа Эммануэль Арсан представит автор прошлогоднего венецианского хита "Событие" Одри Диван.

Леа Сейду сыграет главную роль в перезагрузке «Эммануэль»
Фото: Inc-NewsInc-News

Лауреатка Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Леа Сейду подписалась на участие в новом фильме Одри Диван, который станет пересмотром эротической кинодрамы 70-х «Эммунэль» (1974).

Её сюжет был основан на романе француженки Эммануэль Арсан, описывающем серию воплощённых эротических фантазий в различных местах.

Адаптация этого произведения режиссёром Жюстом Жэкином в 1974-м году получила похвалы критиков и вдохновила съёмку нескольких сиквелов.

Сценарий к новому фильму напишут Диван и Ребекка Злотовски.

Одри Диван известна по работе над драмой «Событие», получившей в 2021-м году "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

Фильмы,Эммануэль,Ребекка Злотовски,
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