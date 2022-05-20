Вышел фильм «Чип и Дейл спешат на помощь»

В онлайн-кинотеатре Disney+ состоялась премьера фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». При этом на русский язык фильм не переведен даже субтитрами.
По сюжету мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» был шоу, в котором когда-то снимались бурундуки и их друзья. Но потом его отменили и звезды расстались. Чип стал страховым агентом, а Дейл стал зарабатывать, рассказывая о своих прежних успехах на фестивалях. Однако в какой-то момент пропадают друзья героев — и бурундуки вновь объединяются, чтобы спасти товарищей.
Режиссером фильма выступил Акива Шаффер («Бруклин 9-9»). Чипа в фильме озвучил Джон Малэйни, Дейла — Энди Сэмберг. Ранее стало известно, что в картину заглянет и «уродливый Соник».