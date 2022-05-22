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1 час назад

Фэнтези "Все везде и сразу" может стать самым кассовым проектом киностудии А24

Газета.Ru

По прогнозам, фэнтези-боевик "Все везде и сразу" станет самым кассовым релизом в США кинокомпании A24 к воскресенью. Он способен собрать более $50 млн., пишет Collider.

"Все везде и сразу" может стать самым кассовым проектом киностудии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшую пятницу лента уже обогнала драмком "Леди Берд" Греты Гервиг, став тем самым вторым по кассе фильмом студии.

"К воскресенью "Все везде и сразу" должен опередить фильм братьев Сэфди "Неограненные алмазы", собравший в прокате $50,02 млн, и занять первое место",

- отмечает издание.

При этом лучшим в мировом прокате останется ужастик Ари Астера "Реинкарнация". Он собрал по миру $80 млн с учетом $44 млн на внутреннем рынке США.

Фильмы,Леди Бёрд,Реинкарнация,Грета Гервиг,
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