"Все везде и сразу" может стать самым кассовым проектом киностудии

По прогнозам, фэнтези-боевик "Все везде и сразу" станет самым кассовым релизом в США кинокомпании A24 к воскресенью. Он способен собрать более $50 млн., пишет Collider.
В минувшую пятницу лента уже обогнала драмком "Леди Берд" Греты Гервиг, став тем самым вторым по кассе фильмом студии.
"К воскресенью "Все везде и сразу" должен опередить фильм братьев Сэфди "Неограненные алмазы", собравший в прокате $50,02 млн, и занять первое место",
- отмечает издание.
При этом лучшим в мировом прокате останется ужастик Ари Астера "Реинкарнация". Он собрал по миру $80 млн с учетом $44 млн на внутреннем рынке США.