Нашлись ли покупатели для фильма Гай Германики

На прошлой неделе скандально известный режиссер Валерия Гай Германика выложила на «Авито» объявление о продаже своей документалки про звезду ММА Александра Емельяненко. Объявленная цена картины 50 млн рублей. Как расценивать такой экстравагантный ход?

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Гай Германика, которую широкий зритель знает в первую очередь по сериалу «Школа», описывает лот так:

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«Это самый скандальный и интимный кинопортрет спортсмена, которому на закате своей карьеры предстоит сразиться с главным соперником — с самим собой».

Когда мы звонили по объявлению под видом клиента, менеджер сказала, что спрос очень высокий и цена — от 50 млн. Полуторачасовой фильм не получил прокатного удостоверения, режиссеру удалось получить его только на цензурированную версию фильма. Но, по словам посмотревших и самой Германики, там один «сплошной пик». Поэтому бюджет решили окупать иначе — продать в частную коллекцию.

С точки зрения бизнес-вложения покупка не очень выгодная: устраивать показы, похоже, не получится. Редакция несколько дней пыталась добиться комментариев от режиссера, но безуспешно. Как минимум хотелось выяснить, чем Емельяненко так заинтересовал Германику и получит ли спортсмен процент с продажи. По идее, должен получить, говорил менеджер Александра Емельяненко в комментарии «Матч ТВ».

Бывший чемпион мира, герой многочисленных мемов, он еще в 2019-м анонсировал свое появление в одном из будущих проектов Германики. Но Емельяненко прославился не столько спортивными достижениями, сколько скандалами в личной жизни. В 2015-м его осудили на 4,5 года за изнасилование домработницы, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков. В 2016-м он вышел по УДО.

Судя по всему, на съемочной площадки у Германики и Емельяненко сложились очень доверительные отношения. Получилось кино в гиперреалистичном стиле. Камера сопровождает героя повсюду. Убирать ненормативную лексику тут неприемлемо, такая лексика — часть характера, говорит журналист издательского дома «Коммерсантъ» Борис Барабанов, посмотревший фильм без купюр:

— Емельяненко говорит так, как мы все, как живой человек. Учитывая его характер и страсти, которые его раздирают, естественно, он использует эту лексику сейчас.

— Такое размещение на «Авито» — это прецедент?

— Не думаю, что кто-то еще когда-нибудь это позволит. Просто здесь, я думаю, это скорее попытка привлечь внимание больших покупателей, нежели реально желание Валерии продать кому-то в частную коллекцию. Можно представить какого-то очень богатого человека, который хочет владеть единолично фильмом Валерии Гай Германики, но это все-таки очень большая сумма, просто фильм был сделан в расчете на покупку, на то, что его увидят люди и посредством проката. Все соскочили, хотя это фильм, который ни в коей мере не нарушает сейчас, пожалуй, кроме закона о мате, никакие законы, в его центре внимания очень популярный человек, реально один из самых популярных спортсменов страны.

Действительно, прекрасный пиар-ход, соглашается директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства Сros Ксения Касьянова. Она полагает, что на волне популярности NFT и на этот фильм найдутся покупатели.

Ксения Касьянова директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства Сros:

«Во-первых, здесь может сработать мотивация приобретения в личную коллекцию не только художественного произведения, но и художественного произведения со шлейфом хайпа. А во-вторых, сейчас действительно активно очень в публичном пространстве работает тема с NFT, и вот обладание уникальным куском искусства в виде фильма, и затем Валерия анонсирует выпуск этого фильма собственно в NFT. Скорее всего, именно на хайпе такого обладания тоже может позволить ей получить покупателя на этот фильм даже за такую немаленькую сумму».