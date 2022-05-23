Чем «11 молчаливых мужчин» покорил жюри кинофестиваля

В Павловском Посаде, на родине самого известного киноразведчика Вячеслава Тихонова, прошел международный кинофестиваль «17 мгновений». Гран-при за лучший фильм и приз за лучшую операторскую работу получил фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин».

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Вячеслав Тихонов снова под прицелами камер — спокойный и задумчивый, он смотрит на своих зрителей с самых известных афиш. Дворец культуры, где проходит фестиваль, был построен спустя год после рождения актера. Так что вполне возможно, что и сам Вячеслав Васильевич ходил по этим коридорам.

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Фестиваль придумала и воплотила в жизнь дочь актера Анна Тихонова шесть лет назад. С тех пор ежегодно в программе два конкурса — участвуют игровые фильмы и сериалы.

«Главный критерий — это, конечно, качество фильма, и его правильные темы, чтобы кино было позитивное, чтобы там были заложены традиции, ценности, которые соответствовали творчеству Вячеслава Тихонова»,

— рассказала она.

Кино должно вдохновлять — золотое правило фестиваля. Возможно, поэтому сразу две победных номинации взял фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» — гран-при за лучший фильм и лучшую операторскую работу. Награду получил Павел Крайнов, который сыграл роль великого советского спортивного диктора Вадима Синявского.

«Спасибо, для нас это очень ценно, это для нас первая награда. Она будет памятной!»,

— сказал он со сцены.

По словам актера, на подготовку к съемкам у него ушло полгода - все это время он провел в фонотеках, слушая старые аудиозаписи легендарного голоса.

«Ты голос картины, ты аудиовизуальное повествование... Ты понимаешь, что надо играть биографию человека, человека, который открывал Парад Победы, когда наши возвращались с войны»,

— отметил Крайнов.

История на миллионы - нет, не фунтов стерлингов — на миллионы сердец, которые советские футболисты покорили в ноябре 1945-го. Это была первая победа после Великой Отечественной войны. Послевоенное турне столичного «Динамо» по Великобритании. Весь мир тогда знал советских солдат, а про советский футбол - не слышали.

«Это про нас, про Родину, про то настоящее, что заложено в каждом из нас. Про патриотизм, который не выпячивается, он либо есть, либо его нет. Про то, что из себя представляет русский характер. Он уникален», — пояснила член жюри международного кинофестиваля «17 мгновений» Яна Поплавская.

Четыре матча. Две ничьи и две победы. Разгромный счет 10:1. «Молчаливые мужчины» — так тогда прозвали российских футболистов британские газетчики.

«История очень светлая, не сколько спортивной победы, сколько победы духа наших настоящих людей. То самое красивое кино про красивых людей, как обычно говорит Алексей Пиманов — режиссер и продюсер фильма. Это красивые любовные истории, их там целых три»,

— рассказала пиар-директор кинокомпании «Пиманов и партнеры» Мария Наговицына.