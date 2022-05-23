Крус и Бандерас в кино о кино: в России выйдет «Главная роль»

По сюжету, тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссер — модная и эксцентричная, в главных ролях-разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?