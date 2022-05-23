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2 часа назад

Пенелопа Крус и Антонио Бандерас в кино о кино: в России выйдет «Главная роль»

Кино-Панкиещё 1

30 июня в широкий российский прокат выходит фильм «Главная роль» (Competencia Оficial) — трагикомедия, освещающая изнанку шоу-бизнеса. Главные роли исполняют Пенелопа Крус и Антонио Бандерас.

Крус и Бандерас в кино о кино: в России выйдет «Главная роль»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

По сюжету, тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссер — модная и эксцентричная, в главных ролях-разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?

Кадр из фильма «Главная роль»

Мировая премьера картины состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, где картина сорвала овации и получила высокие отзывы прессы.

Фильмы,Пенелопа Крус,Антонио Бандерас,
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