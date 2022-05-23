Крус и Бандерас в кино о кино: в России выйдет «Главная роль»

30 июня в широкий российский прокат выходит фильм «Главная роль» (Competencia Оficial) — трагикомедия, освещающая изнанку шоу-бизнеса. Главные роли исполняют Пенелопа Крус и Антонио Бандерас.
По сюжету, тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссер — модная и эксцентричная, в главных ролях-разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?
Кадр из фильма «Главная роль»
Мировая премьера картины состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, где картина сорвала овации и получила высокие отзывы прессы.