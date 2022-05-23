«Экипаж» выйдет в повторный прокат

Знаменитый фильм-катастрофа Александра Митты «Экипаж» (1979) 2 июня выйдет в повторный прокат, говорится в сообщении пресс-службы киноконцерна «Мосфильм».
Там отметили, что картину представят публике с полностью отреставрированным изображением и звуком.
«Сеансы будут сопровождаться эксклюзивным видео-эссе с рассказом об истории создания культовой кинокартины»,
– сказано в релизе.
В «Мосфильме» также добавили, что лента была снята по сценарию драматургов Юлия Дунского и Валерия Фрида. Она заняла четвертое место среди самых кассовых картин концерна за всю историю. Так, в первый год проката «Экипаж» посмотрели в кинотеатрах Советского Союза 71,1 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что за прошедшие выходные кинопрокат России и СНГ возглавила комедия «Артек. Большое путешествие». Она собрала 24,6 млн рублей.