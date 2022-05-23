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1 час назад

Фильм-катастрофа «Экипаж» выйдет в повторный прокат 2 июня

Мир24

Знаменитый фильм-катастрофа Александра Митты «Экипаж» (1979) 2 июня выйдет в повторный прокат, говорится в сообщении пресс-службы киноконцерна «Мосфильм».

«Экипаж» выйдет в повторный прокат
Фото: Мир24Мир24

Там отметили, что картину представят публике с полностью отреставрированным изображением и звуком.

«Сеансы будут сопровождаться эксклюзивным видео-эссе с рассказом об истории создания культовой кинокартины»,

– сказано в релизе.

В «Мосфильме» также добавили, что лента была снята по сценарию драматургов Юлия Дунского и Валерия Фрида. Она заняла четвертое место среди самых кассовых картин концерна за всю историю. Так, в первый год проката «Экипаж» посмотрели в кинотеатрах Советского Союза 71,1 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что за прошедшие выходные кинопрокат России и СНГ возглавила комедия «Артек. Большое путешествие». Она собрала 24,6 млн рублей.

Фильмы,Экипаж,Юлий Дунский,Александр Митта,
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