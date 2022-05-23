«Экипаж» выйдет в повторный прокат

В «Мосфильме» также добавили, что лента была снята по сценарию драматургов Юлия Дунского и Валерия Фрида. Она заняла четвертое место среди самых кассовых картин концерна за всю историю. Так, в первый год проката «Экипаж» посмотрели в кинотеатрах Советского Союза 71,1 миллиона человек.