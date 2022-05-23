Каннский кинофестиваль 2022: номинанты, фильмы, программа фестиваля

Международный Каннский кинофестиваль ежегодно проводится во второй половине мая в курортном городе Канн на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. На этот раз внимание всего мира снова приковано к красной дорожке, номинантам и фильмам-участникам фестиваля. О том, какие картины приехали на Каннский кинофестиваль в 2022 году - в материале «Рамблера».
Первый кинофестиваль в Каннах, задуманный как альтернатива Венецианскому, должен был пройти осенью 1939 году. Председателем был назначен изобретатель Луи Люмьер, а открытие запланировано на 1 сентября. Но именно в этот день началась Вторая мировая война. Конечно, о фестивале на несколько лет пришлось забыть. И только 20 сентября – 5 октября 1946 года состоялся первый Каннский фестиваль, который сразу стал важным культурным событием послевоенных лет.
Тогда в программу вошли 40 картин. "Гран-при" получили 11 фильмов, среди которых была картина из СССР "Великий перелом" Фридриха Эрмлера.
Спустя годы из престижного светского мероприятия фестиваль превратился во всемирно известное событие, за которым наблюдали все.
75-й Каннский кинофестиваль в этом году проходит с 17 по 28 мая. Председателем жюри стал французский актер Венсан Линдон. В жюри также вошли актриса и сценарист Ребекка Холл, индийская актриса Дипика Падуконе, актрисы из Швеции и Италии Нуми Рамас и Жамин Тринка, иранский режиссер, продюсер и сценарист Асгар Фархади, его французский коллега Ладж Ли, американский режиссер Джефф Николс и сценарист и режиссер из Норвегии Йоаким Триер, режиссер и сценарист.
В программу Каннского фестиваля могут войти картины, снятые за год до кинофестиваля.
В этом году на участие в кинофестивале подали заявки 2200 фильмов. Организаторы отметили, что выбрать из них лучшие было непросто. В Основной конкурс вошли картины из Италии, Швеции, Франции, США, Бельгии, Канады и других стран. Расскажем о картинах, на которые эксперты обращают особое внимание:
Художественный фильм американского режиссера Джеймса Грея, известного по картинам «Ярды», «Любовники», «Затерянный город Z». Изначально в актерский состав фильма входили Кейт Бланшетт, Роберт де Ниро и Оскар Айзек, однако к моменту начала производства они покинули съемки фильма. Главные роли в картине получили мировые звезды Энтони Хопкинс и Энн Хэттэуэй.
В основе сюжета лежат личные воспоминания Джеймса Грея о том, как он учился в школе с мальчиком по имени Дональд Трамп, ставшим в будущем известным бизнесменом и президентом Соединенных штатов. Центральной фигурой в картине стал отец Дональда, Фред Трамп, который в те годы был директором той самой школы.
Французский фильм режиссера Клер Дени, дебютировавшей еще в 1988 году с фильмом «Шоколад». Главные роли в картине исполнили Джо Элвин и Маргарет Куэлли. Сюжет фильма разворачивается во время революции в Никарагуа, а главными героями стали английский бизнесмен и американский журналист.
Фантастический фильм канадского режиссера Дэвида Кроненберга носит такое же название, как и его картина 1970 года, но, по словам режиссера, не является ремейком. По сюжету, в ближайшем будущем мир меняется, а человечество сталкивается с «синдромом ускоренной эволюции» — с телами людей начинают происходить удивительные превращения. Герой картины Сол Теснер вдруг привлекает внимание спецслужб тем, что сильно увлекается вживлением в свой организм инородных предметов.
Главные роли получили трехкратный номинант на «Оскар» Вигго Мортенсен и популярные актрисы Кристен Стюарт и Леа Сейду.
Каннский фестиваль не допустил к участию делегацию из России на фоне событий на Украине, но полностью российских участников не бойкотировал. Так, в основную программу фестиваля попала биографическая драма "Жена Чайковского" режиссера Кирилла Серебренникова.
Сюжет картины раскрывает один из главных эпизодов в жизни великого композитора Петра Ильича Чайковского – его женитьба на студентке консерватории Антонине Милюковой. Юная девушка училась у Чайковского, но любила его не только как преподавателя, но и как мужчину. Правда Петру Ильичу брак был нужен скорее не для души, а для спасения репутации. Тогда все громче звучали слухи о его гомосексуальности и романах со студентами. Антонину этот недолгий брак довел до психиатрической клиники – девушка так и не смогла смириться с пристрастиями влиятельного супруга.
Главные роли в фильме исполнили Алена Михайлова, известный рэпер Oxxxymiron, Филипп Авдеев и Один Байрон.
Кроме того, в основную программу фестиваля вошли следующие картины:
Помимо Основного конкурса в рамках кинофестиваля проходят смотры «Особый взгляд» и Внеконкурсная программа. В категории "Специальные показы" представлены All That Breathes, Шаунак Сен и "Естественная история разрушения", Сергей Лозница.