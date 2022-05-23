Каннский кинофестиваль 2022: номинанты, фильмы, программа фестиваля

Международный Каннский кинофестиваль ежегодно проводится во второй половине мая в курортном городе Канн на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. На этот раз внимание всего мира снова приковано к красной дорожке, номинантам и фильмам-участникам фестиваля. О том, какие картины приехали на Каннский кинофестиваль в 2022 году - в материале «Рамблера».

Кинофестиваль из прошлого

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Первый кинофестиваль в Каннах, задуманный как альтернатива Венецианскому, должен был пройти осенью 1939 году. Председателем был назначен изобретатель Луи Люмьер, а открытие запланировано на 1 сентября. Но именно в этот день началась Вторая мировая война. Конечно, о фестивале на несколько лет пришлось забыть. И только 20 сентября – 5 октября 1946 года состоялся первый Каннский фестиваль, который сразу стал важным культурным событием послевоенных лет.

Тогда в программу вошли 40 картин. "Гран-при" получили 11 фильмов, среди которых была картина из СССР "Великий перелом" Фридриха Эрмлера.

Спустя годы из престижного светского мероприятия фестиваль превратился во всемирно известное событие, за которым наблюдали все.

75-й Каннский кинофестиваль в этом году проходит с 17 по 28 мая. Председателем жюри стал французский актер Венсан Линдон. В жюри также вошли актриса и сценарист Ребекка Холл, индийская актриса Дипика Падуконе, актрисы из Швеции и Италии Нуми Рамас и Жамин Тринка, иранский режиссер, продюсер и сценарист Асгар Фархади, его французский коллега Ладж Ли, американский режиссер Джефф Николс и сценарист и режиссер из Норвегии Йоаким Триер, режиссер и сценарист.

В программу Каннского фестиваля могут войти картины, снятые за год до кинофестиваля.

Основной конкурс

В этом году на участие в кинофестивале подали заявки 2200 фильмов. Организаторы отметили, что выбрать из них лучшие было непросто. В Основной конкурс вошли картины из Италии, Швеции, Франции, США, Бельгии, Канады и других стран. Расскажем о картинах, на которые эксперты обращают особое внимание:

"Время Армагеддона", Джеймс Грэй

Кадр из фильма "Время Армагеддона"

В основе сюжета лежат личные воспоминания Джеймса Грея о том, как он учился в школе с мальчиком по имени Дональд Трамп, ставшим в будущем известным бизнесменом и президентом Соединенных штатов. Центральной фигурой в картине стал отец Дональда, Фред Трамп, который в те годы был директором той самой школы.

"Звезды в полдень", Клэр Дени

Кадр из фильма "Звезды в полдень"

Французский фильм режиссера Клер Дени, дебютировавшей еще в 1988 году с фильмом «Шоколад». Главные роли в картине исполнили Джо Элвин и Маргарет Куэлли. Сюжет фильма разворачивается во время революции в Никарагуа, а главными героями стали английский бизнесмен и американский журналист.

"Преступления будущего", Дэвид Кроненберг

Кадр из фильма "Преступления будущего"

Фантастический фильм канадского режиссера Дэвида Кроненберга носит такое же название, как и его картина 1970 года, но, по словам режиссера, не является ремейком. По сюжету, в ближайшем будущем мир меняется, а человечество сталкивается с «синдромом ускоренной эволюции» — с телами людей начинают происходить удивительные превращения. Герой картины Сол Теснер вдруг привлекает внимание спецслужб тем, что сильно увлекается вживлением в свой организм инородных предметов.

Главные роли получили трехкратный номинант на «Оскар» Вигго Мортенсен и популярные актрисы Кристен Стюарт и Леа Сейду.

"Жена Чайковского", Кирилл Серебренников

Кадр из фильма "Жена Чайковского"

Каннский фестиваль не допустил к участию делегацию из России на фоне событий на Украине, но полностью российских участников не бойкотировал. Так, в основную программу фестиваля попала биографическая драма "Жена Чайковского" режиссера Кирилла Серебренникова.

Сюжет картины раскрывает один из главных эпизодов в жизни великого композитора Петра Ильича Чайковского – его женитьба на студентке консерватории Антонине Милюковой. Юная девушка училась у Чайковского, но любила его не только как преподавателя, но и как мужчину. Правда Петру Ильичу брак был нужен скорее не для души, а для спасения репутации. Тогда все громче звучали слухи о его гомосексуальности и романах со студентами. Антонину этот недолгий брак довел до психиатрической клиники – девушка так и не смогла смириться с пристрастиями влиятельного супруга.

Главные роли в фильме исполнили Алена Михайлова, известный рэпер Oxxxymiron, Филипп Авдеев и Один Байрон.

Кроме того, в основную программу фестиваля вошли следующие картины:

Holy Spider, Али Аббаси.

The Almond Tree, Валерия Бруни-Тедески.

"Тори и Локита", Люк Дарденн.

"Треугольник печали", Рубен Эстлунд.

"Братья Лейлы", Саид Рустаи.

Frère & Soeur, Дени Мальваль.

Close, Люкас Донт.

"Посредник", Корээда Хирокадзу.

"Ностальгия", Марио Мартоне.

R.M.N, Кристиан Мунджиу.

"Треугольник печали", Рубен Эстлунд.

"Решение уйти", Пак Чхан Ук.

"Появление", Келли Райхарт.

Leila's Brothers, Саид Рустаи.

Boy from Heaven, Тарик Салех.

EO, Ежи Сколимовский.

Список участников дополнительных программ:

Помимо Основного конкурса в рамках кинофестиваля проходят смотры «Особый взгляд» и Внеконкурсная программа. В категории "Специальные показы" представлены All That Breathes, Шаунак Сен и "Естественная история разрушения", Сергей Лозница.

Внеконкурсная программа:

Особый взгляд: