10 малоизвестных фактов о "Пятом элементе"

Мировая премьера «Пятого элемента» состоялась 25 лет назад на Каннском кинофестивале 1997 года. Фантастическая драма Люка Бессона с Милой Йовович и Брюсом Уиллисом в главных ролях получила оглушительный успех и на годы вперед определила развитие жанра. В честь юбилея картины «Газета.Ru» рассказывает о малоизвестных фактах ее создания.
Люк Бессон придумал историю "Пятого элемента" еще во время учебы в старших классах, однако к реализации своего замысла шел больше 20 лет. Постановщик вспоминал, что долгое время продюсеры не решались выделить ему крупный бюджет на съемки масштабного и дорого в производстве "Пятого элемента".
Бессон на тот момент уже являлся хорошо известным европейским режиссером авторского кино, но к середине 90-х у него до сих пор не было больших хитов. Ситуацию кардинальным образом изменил вышедший в 1994 году фильм "Леон" с Жаном Рено и Натали Портман.
Во многом именно благодаря успеху криминальной драмы о необычной дружбе киллера и девочки стали возможны съемки "Пятого элемента".
На кастинг к Бессону она пришла при "полном параде": с укладкой и ярким макияжем. Режиссер с сомнением отнесся к кандидатуре Йовович и отказал ей в роли. Параллельно на Лилу пробовалась звезда "Шоугерлз" Элизабет Беркли. По словам актрисы, она была близка к тому, чтобы получить эту работу, однако продюсеры были против ее кандидатуры после выхода на экраны разгромленного критиками "Шоугерлз".
Через несколько месяцев тщетных поисков Бессон оказался в одной гостинице с Йовович, они встретились в бассейне. Актриса была без кричащего макияжа и укладки, что позволило Бессону рассмотреть ее без "дополнительных фильтров" и отдать заветную роль Лилу — девушки с магнетическим взглядом.
Изначально роль эксцентричного Руби Рода должен был сыграть Принс. Музыкант даже успел поучаствовать в пробе грима и костюма, но в последний момент отказался от съемок, посчитав своего героя "слишком женственным". В итоге персонаж достался Крису Такеру, который превратил образ в чистое золото.
На главную же роль уставшего от жизни таксиста Корбена Далласа Бессон изначально позвал Мела Гибсона, чей офис на студии Warner Bros. находился рядом с его.
Режиссер и актер обсуждали сценарий на протяжении трех месяцев, однако Гибсон предпочел фантастике напряженные триллеры ("Выкуп", "Теория заговора"). Вторым выбором Бессона был Брюс Уиллис.
"Сейчас, конечно, сложно представить в роли Корбена кого-то другого. Брюс сыграл его блестяще",
— вспоминал впоследствии постановщик.
Если Принс и Гибсон сомневались в успехе картины (на самом деле - не они одни), то Уиллис влюбился в проект сразу.
"Иногда я снимаюсь за меньшие деньги - просто потому, что мне весело сыграть ту или иную роль",
— сказал Бессону актер и подкрепил слова делом.
Ради проекта Уиллис согласился на уменьшение своего гонорара, но с одним нюансом — ему причиталась часть отчислений от общих сборов. Учитывая, что "Пятый элемент" собрал в мировом прокате $263 млн, итоговый гонорар предприимчивого актера оказался даже больше изначальных договоренностей, на которые он не согласился.
Восторги относительно фильма не разделял исполнитель роли главного злодея Зорга - Гари Олдман. Британец остался недоволен финальной версией картины, о чем не раз говорил прессе.
Олдман уточнял, что согласился на роль, не читая сценария. Все по той причине, что они с Бессоном прежде успешно работали над "Леоном" - актер подписался в новый проект постановщика "в качестве услуги". В итоге он посчитал экранный образ своего героя избыточным и абсурдным, а сама история оставила его равнодушным.
"Пятый элемент" создавался еще до эры цифрового кино — на пленку, бобины с которой самолетом перевозились с места съемок до киностудии. Помощник продюсера Джон Амикарелла рассказывал, что один из чемоданов с бобинами как-то упал при транспортировке в аэропорту и попал под колеса погрузчика. Часть пленки, на которую были отсняты дубли той самой сцены с оперной певицей Дивой Плавалагуной, не подлежала восстановлению - и съемочная группа испугалась, что этот эпизод фильма навсегда утрачен (переснимать его было слишком дорого). Но монтажеры и техники сумели собрать сцену буквально по частям — из "выживших" отрезков пленки.
На момент съемок Бессон был женат на французской актрисе Майвенн Ле Беско, с которой он начал отношения, когда ей было 15, а ему 31. Именно Ле Беско исполнила в фильме роль оперной певицы (музыкальные партии за нее записала профессиональная вокалистка), однако на площадке у режиссера завязался роман с Миллой Йовович. К моменту завершения продакшна постановщик и актриса начали жить вместе. Пятилетний брак Бессона с Ле Беско был окончен, а в конце 1997 года режиссер сыграл свадьбу с Йовович.
По сюжету фильма Божественный язык, на котором разговаривает инопланетянка Лилу, — один из древнейших в Галактике. Он состоял из 400 слов, имел свой синтаксис и грамматику - и был с нуля выдуман Бессоном и Йовович.
Космический сюжет требует космических решений. За создание футуристических костюмов отвечал французский дизайнер Жан-Поль Готье, тогда как вымышленный мир будущего создали художники комиксов Жан "Мебиус" Жиро и Жан-Клод Мезьер, чьими работами годами восхищался Бессон. Это решение, по мнению многих фанатов фильма, было идеальным, потому что уникальный фантастический мир, в котором развивается сюжет "Пятого элемента", — одно из главных достояний ленты.
"Пятому элементу" принадлежит немало рекордов: помимо того, что он стал одним из самых кассовых фильмов своего времени, он еще и сумел задать высокую планку для экшн-сцен. Эпизод с масштабным взрывом на планете Флостон, где состоялся концерт Дивы Плавалагуны, был одним из самых сложных и дорогих на то время. Важный момент: сцена была снята без использования компьютерной графики, все спецэффекты были исключительно настоящими.