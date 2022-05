О чем главные кинопремьеры недели

В четверг, 26 мая, в российских кинотеатрах выходит исторический фильм «Аманат», комедия для всей семьи «Мой папа — вождь» с Дмитрием Нагиевым, а также киноверсия сериала «Манюня». Среди зарубежных релизов — снятая одним дублем драма о шеф-поваре «Точка кипения» и польская картина «Эскортницы». Кроме того, на этой неделе покажут фильм «Святым тут не место», где бывший заключённый жаждет отомстить за смерть жены и похищение сына.

Фото: Кадр из фильма "Точка кипения" Кадр из фильма "Точка кипения"

«Аманат»

На российские экраны выходит масштабный исторический фильм «Аманат» от режиссёров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева. Сюжет сфокусирован на реальной драматической истории любви Лизы Олениной и сына имама Шамиля Джамалутдина, развернувшейся в XIX веке.

«Аманат переводится как залог, как нечто ценное, отданное на сохранение. Наш фильм — это история людей, вся жизнь которых является залогом чести, любви, долга и следования выбранному ими пути», — объясняет генеральный продюсер и автор идеи Шамиль Джафаров.

Многие знают Джамалутдина как «великого заложника», и фильм поможет понять, был он заложником политики или всё же большой любви. В жизни Лиза (Варвара Комарова) и Джамалутдин (Амин Хуратов), может, и не были настолько страстно влюблёнными, однако в фильме зритель увидит всепоглощающие чувства. Эта военная история о любви, предательстве, боли, чести и верности разворачивается на фоне заката николаевской эпохи.

«Мой папа — вождь»

В центре сюжета семейной комедии Егора Кончаловского — капитан дальнего плавания Петров в исполнении Дмитрия Нагиева. Десять лет назад он уплыл и не вернулся, а близкие считали его без вести пропавшим. Спустя годы моряк возвращается домой целым и практически здоровым: физически Петров действительно силён и бодр, а вот с памятью у него проблемы, и вместо любящего супруга и отца жена и сын встречают африканского вождя. Долгие годы проживания на острове после кораблекрушения не прошли бесследно — теперь моряк бегает по городу с копьём, ест руками и не принимает никаких правил цивилизации. Герою предстоит найти баланс в городской жизни и наладить отношения с семьёй.

«Манюня в кино»

«Манюня в кино» — семейная добрая кинолента о настоящей дружбе, любви, счастливом детстве, и всё это на фоне ностальгической атмосферы СССР. Действие разворачивается в Армении в 1979-м. Главная героиня Манюня (Екатерина Темнова) находит лучшую подругу в лице одноклассницы Наринэ (Карина Каграманян). Вместе они познают этот мир, впервые влюбляются, наслаждаются чудесной погодой и своей юностью.

По словам Наринэ Абгарян, автора книги «Манюня», на произведение её вдохновило в том числе произведение Астрид Линдгрен «Эмиль из Лённеберги».

«Точка кипения» (Boiling Point)

В ленте «Точка кипения» со Стивеном Грэмом в главной роли показана внутренняя кухня работы в ресторане. Главный герой — талантливый шеф-повар Энди Джонсон, который находится на грани нервного срыва в самый загруженный вечер года. В заведение являются проверяющие, приходит критик, и, ко всему прочему, инвесторы требуют возврата средств.

Режиссёром выступил Фил Барантини. В основу сюжета легла одноимённая короткометражная лента, выпущенная ранее и номинированная на премию BIFA. Вдохновившись результатом работы, Барантини принял смелое решение снять «Точку кипения», как и короткометражку, полностью за один дубль, используя камеру в качестве испуганного наблюдателя в ресторане.

«Снять целый фильм за один дубль — раньше так особо и не делали, но из опыта работы над короткометражкой мы знали, что это в какой-то степени возможно. Один из главных моментов заключался в том, чтобы найти подходящее место для съёмки. Выбрали в итоге тот ресторан, где я работал шеф-поваром. Его планировку я знал как свои пять пальцев. Она там полностью открытая, сильно отличается от той, что в короткометражке, но мы смогли написать сценарий, исходя из особенностей того места»,

— рассказал Фил Барантини Variety.

«Эскортницы» (Dziewczyny z Dubaju)

Скандальная эротическая драма, прибывшая в Россию из Польши. Амбициозная молодая девушка по имени Эми всю жизнь мечтала о роскошной жизни. После работы в элитном эскорте ей предлагают собрать девушек, которые готовы отправиться к арабским шейхам. Однако не каждая девушка сможет попасть в список Эми, ведь есть строгие критерии отбора: только модели, участницы конкурсов красоты или кинозвёзды. Всем избранницам гарантируют отличный отдых, дорогие подарки, сказочные условия и, конечно, полную анонимность. Но вскоре этот «идеальный мир» покажет свои подводные камни.

В своём фильме режиссёр Мария Садовска показывает зрителю, как секс-бизнес искушал молодых женщин в Польше.

«Святым тут не место» (There Are No Saints)

«Святым тут не место» — это история о наёмном убийце по прозвищу Иезуит. После освобождения из тюрьмы он наблюдает печальную картину: его жену убили, а сына похитили. Герою, чью роль в картине исполнил Хосе Мария Яспик, уже нечего терять, и он намерен найти своего ребёнка и отомстить людям, убившим его супругу.