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1 час назад

Дзюба после ухода из «Зенита» запустил подкаст о кино и сериалах

FBM.ru

Российский форвард Артем Дзюба начал вести собственный подкаст на площадке «Яндекс Музыка». Об этом говорится в пресс-релизе, передает издание «Лента.ру».

Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах
Фото: FBM.ruFBM.ru

33-летний нападающий сообщил о запуске «Дзюбакаста» после ухода из футбольного клуба «Зенит». В выпусках он будет обсуждать кино вместе с актером Максимом Лагашкиным. Пользователи уже могут послушать пять эфиров подкаста.

22 мая «Зенит» сообщил об уходе форварда из клуба. Тогда же спортсмен попрощался с поклонника клуба в соцсетях. Он вошел в состав «Зенита» в 2015 году. Вместе с клубом он четыре раза одерживал победу в чемпионате России. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба отметился 11 голами в 28 играх.

Также нападающий известен по матчам за «Спартак», «Томь», «Ростов» и «Арсенал». В составе российской сборной он оформил 30 голов в 55 играх. На чемпионате мира-2018 Дзюба выступил капитаном команды и вместе с ней дошел до четвертьфинала турнира.

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