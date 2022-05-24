Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах

Российский форвард Артем Дзюба начал вести собственный подкаст на площадке «Яндекс Музыка». Об этом говорится в пресс-релизе, передает издание «Лента.ру».

Фото: FBM.ru FBM.ru

33-летний нападающий сообщил о запуске «Дзюбакаста» после ухода из футбольного клуба «Зенит». В выпусках он будет обсуждать кино вместе с актером Максимом Лагашкиным. Пользователи уже могут послушать пять эфиров подкаста.

22 мая «Зенит» сообщил об уходе форварда из клуба. Тогда же спортсмен попрощался с поклонника клуба в соцсетях. Он вошел в состав «Зенита» в 2015 году. Вместе с клубом он четыре раза одерживал победу в чемпионате России. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба отметился 11 голами в 28 играх.