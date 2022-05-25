Премьерный показ драмы «Аманат» прошел в Москве

В кинотеатре «Октябрь» в Москве 24 мая прошла премьера картины «Аманат» – первой в истории российского кинематографа экранизации жизни героя – сына Имама Шамиля Джамаладдина.

Фото: Кадр из фильма "Аманат" Кадр из фильма "Аманат"

Лента повествует о сложной судьбе человека, который оказался в чужой среде, где он не только привыкает к новой атмосфере, но и находит свою спутницу.