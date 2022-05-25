Премьерный показ драмы «Аманат» прошел в Москве

В кинотеатре «Октябрь» в Москве 24 мая прошла премьера картины «Аманат» – первой в истории российского кинематографа экранизации жизни героя – сына Имама Шамиля Джамаладдина.
Лента повествует о сложной судьбе человека, который оказался в чужой среде, где он не только привыкает к новой атмосфере, но и находит свою спутницу.
Жизнь складывается так, что любовь тоже становится испытанием. Хоть события драмы напрямую и связаны с Кавказской войной, лента «Аманат» в первую очередь рассказывает про любовь, дружбу, верность отцу.