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2 часа назад

Премьерный показ драмы «Аманат» прошел в Москве

В кинотеатре «Октябрь» в Москве 24 мая прошла премьера картины «Аманат» – первой в истории российского кинематографа экранизации жизни героя – сына Имама Шамиля Джамаладдина.

Премьерный показ драмы «Аманат» прошел в Москве
Фото: Кадр из фильма "Аманат"Кадр из фильма "Аманат"

Лента повествует о сложной судьбе человека, который оказался в чужой среде, где он не только привыкает к новой атмосфере, но и находит свою спутницу.

Жизнь складывается так, что любовь тоже становится испытанием. Хоть события драмы напрямую и связаны с Кавказской войной, лента «Аманат» в первую очередь рассказывает про любовь, дружбу, верность отцу.

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