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4 часа назад

Джордж Мартин заявил, что хочет соперничать с "Властелином колец"

Газета.Ruиещё 2

Писатель, автор цикла "Песнь льда и пламени", по которому сняли сериал "Игра престолов", Джордж Мартин заявил, что надеется получить семь премий "Эмми", если "Властелин колец" выиграет шесть, пишет The Independent.

Джордж Мартин заявил, что хочет соперничать с "Властелином колец"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Если они (создатели "Властелина колец". — "Газета.Ru") выиграют шесть премий "Эмми" (а я хочу верить, что они это сделают), то я надеюсь, что мы выиграем семь",

- подчеркнул Мартин.

Писатель уточнил, что не понимает, почему люди сравнивают эти произведения. Однако, по его мнению, это помогает развитию жанра фэнтези. Мартин признался, что хотел бы видеть больше подобных проектов на телевидении, так как любит научную фантастику. При этом писатель подчеркнул, что считает себя достаточно конкурентоспособным.

Фильмы,Игра престолов,Джордж Мартин,
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