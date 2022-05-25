Джордж Мартин заявил, что хочет соперничать с "Властелином колец"

Писатель, автор цикла "Песнь льда и пламени", по которому сняли сериал "Игра престолов" , Джордж Мартин заявил, что надеется получить семь премий "Эмми", если "Властелин колец" выиграет шесть, пишет The Independent.

"Если они (создатели "Властелина колец". — "Газета.Ru") выиграют шесть премий "Эмми" (а я хочу верить, что они это сделают), то я надеюсь, что мы выиграем семь",

Писатель уточнил, что не понимает, почему люди сравнивают эти произведения. Однако, по его мнению, это помогает развитию жанра фэнтези. Мартин признался, что хотел бы видеть больше подобных проектов на телевидении, так как любит научную фантастику. При этом писатель подчеркнул, что считает себя достаточно конкурентоспособным.