Арсель и Миккельсен сделают ещё один фильм о Дании

Режиссёр Николай Арсель («Игры королей», «Королевский роман», «Тёмная башня») пригласил Мадса Миккельсена на главную роль в новом фильме – «Земля короля» (рабочее название проекта).
Сценарий фильма написан самим Николаем Арселем по мотивам датского бестселлера 2020 года – «Капитан и Энн Барбара». На съёмки будет потрачено $8,5 миллионов. Сюжет перенесёт зрителей в 1750-е годы, когда датский король Фредерик V объявил о необходимости заселить дикие земли Ютландии (сегодня это одна из трёх земель Дании). По понятным причинам, никто не стремился переезжать в ледяную пустыню, где свирепствовали волки и самые безжалостные разбойники. Мадс Миккельсен сыграет солдата, который верит, что найдёт в Ютландии богатство и славу.
Мадс Миккельсен рассказал:
«Наш первый опыт сотрудничества Николаем Арселем был великолепен. Тогда мы сняли фильм «Королевский роман», и я буду рад снять ещё один. В его сценарии есть и жестокость, и нежность, он глубоко тронул меня, к тому же он освещает важную главу в истории Дании, поднимает темы актуальные по сей день».
Съёмки «Земли короля» начнутся 5 сентября в Дании, Германии и Чехии.