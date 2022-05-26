Арсель и Миккельсен сделают ещё один фильм о Дании

Сценарий фильма написан самим Николаем Арселем по мотивам датского бестселлера 2020 года – «Капитан и Энн Барбара». На съёмки будет потрачено $8,5 миллионов. Сюжет перенесёт зрителей в 1750-е годы, когда датский король Фредерик V объявил о необходимости заселить дикие земли Ютландии (сегодня это одна из трёх земель Дании). По понятным причинам, никто не стремился переезжать в ледяную пустыню, где свирепствовали волки и самые безжалостные разбойники. Мадс Миккельсен сыграет солдата, который верит, что найдёт в Ютландии богатство и славу.