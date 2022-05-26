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38 минут назад

Арсель и Миккельсен сделают ещё один фильм о Дании

Кино-Панк

Режиссёр Николай Арсель («Игры королей», «Королевский роман», «Тёмная башня») пригласил Мадса Миккельсена на главную роль в новом фильме – «Земля короля» (рабочее название проекта).

Арсель и Миккельсен сделают ещё один фильм о Дании
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Сценарий фильма написан самим Николаем Арселем по мотивам датского бестселлера 2020 года – «Капитан и Энн Барбара». На съёмки будет потрачено $8,5 миллионов. Сюжет перенесёт зрителей в 1750-е годы, когда датский король Фредерик V объявил о необходимости заселить дикие земли Ютландии (сегодня это одна из трёх земель Дании). По понятным причинам, никто не стремился переезжать в ледяную пустыню, где свирепствовали волки и самые безжалостные разбойники. Мадс Миккельсен сыграет солдата, который верит, что найдёт в Ютландии богатство и славу.

Мадс Миккельсен рассказал:

«Наш первый опыт сотрудничества Николаем Арселем был великолепен. Тогда мы сняли фильм «Королевский роман», и я буду рад снять ещё один. В его сценарии есть и жестокость, и нежность, он глубоко тронул меня, к тому же он освещает важную главу в истории Дании, поднимает темы актуальные по сей день».

Съёмки «Земли короля» начнутся 5 сентября в Дании, Германии и Чехии.

Фильмы,Королевский роман,Тёмная башня,Мадс Миккельсен,
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